Láska si nevybírá a neřeší ani věk. To platí také v případě herce Jana Šťastného, který se po rozvodu znovu zamiloval. Jeho vyvolenou je krásná blondýnka, na kterou se můžete podívat v naší galerii.

Zklamání v lásce

Úspěšný český herec Jan Šťastný býval dlouho idolem snad každé ženy. Jan ale nikdy neměl potřebu svého postavení a charisma jakkoliv zneužívat.

V jeho životě byly zásadní vlastně jen dvě ženy. První si vzal za svou zákonitou manželku v pouhých 23 letech. Jeho žena pracovala jako lékařka a byla o 3 roky starší než Jan.

Ačkoliv Jan do tohoto svazku vstupoval s vědomím, že je to láska na celý život, a že právě pro něj a jeho ženu platí motto „Dokud nás smrt nerozdělí“, osud měl s Janem jiné plány.

Jeho žena se bohužel zamilovala do jiného muže, což Jana velice ranilo. V jednu chvíli tak současně ztratil nejen svou lásku, ale především iluze, které o vztazích měl.

Z prvního manželství má Jan dva syny, prvního, Marka, vyženil, ale bral ho od prvního okamžiku jako svého biologického syna a druhý syn Jan skutečně biologický byl.

Ta pravá

Jan to neměl lehké nejen s první ženou, ale také se svými dvěma syny. Marek trpěl závažnými psychickými problémy a vlastní syn Jan se přes Janovu nelibost oženil s pornoherečkou.

Barbora Šťastná Petrová:

Zdroj: Youtube

Ačkoliv mu jeho otec radil, že to není ta nejlepší volba partnerky pro život, jeho syn ho neposlouchal. Za pravdu mu dal až v okamžiku, kdy mu jeho manželství ztroskotalo.

Jan si tedy v prvním manželství užil peprné chvíle. Co vás nezabije, to vás posílí, říká se, a tak Jan, ačkoliv by to tak mohlo chvílemi vypadat, na lásku nezanevřel.

Před přibližně 14 lety se v jeho životě objevila nová žena, krásná herečka Barbora Petrová. „Vzhledem k tomu, že je také herečka, potkali jsme při práci. Barunka tehdy v Divadle na Vinohradech hostovala jako absolventka konzervatoře, tam jsme se poprvé setkali,“ uvedl Šťastný o jejich seznámení pro ahaonline.cz.

S Barborou se Jan setkal také při natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě. „Zájem byl na první pohled, ale Barunka byla hodně mladá, takže to pár let trvalo, nebylo to hned,“ uvedl herec.

Ačkoliv ho s Bárou dělí dvacetiletý věkový rozdíl, žádnému z partnerů to nevadí. Rozumí si a Janův vztah s krásnou blondýnkou jen vzkvétá. Barbora je pro Jana ta pravá. „Já jsem samonasírací, ale Barunka má ten dar, že mě dokáže ve vteřině odbouchnout,“ přiblížil s úsměvem herec v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Zdroje: zeny.iprima.cz, www.ahaonline.cz, www.expres.cz