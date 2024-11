Externí autor 30. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Oblíbený herec Jan Šťastný (48) má za sebou jedno nevydařené manželství, jehož rozpad nesl velmi těžce. V současné době je ale šťastný po boku o 20 let mladší manželky. Bára (38) je velmi půvabná a klidně by mohla být modelkou.

Rozvod s životní láskou ho zdrtil

Herce Jana Šťastného si lidé mohou pamatovat z legendárních seriálů jako Pojišťovna štěstí nebo Ordinace v růžové zahradě. Svoji životní lásku poznal už v třiadvaceti letech v době, kdy byl na vojně. Zamiloval se do o šest let starší lékařky Lenky a byla to láska jako trám. Lenka byla pro Jana vždy velkou autoritou.

Podle mnohých to byl hercův osudový vztah. Šťastný si bral Lenku i se synem Markem a následně k němu přibyl ještě jejich společný syn Jan II. V roce 2008 přišel pro herec velký šok, když mu jeho životní láska oznámila, že ho opouští kvůli jinému muži. Herec to tehdy velmi špatně nesl a do poslední chvíle doufal, že se jeho žena k němu vrátí.

Přitom byly doby, kdy manželka Lenka žárlila na svoji polovičku. "Je o víc než půl tuctu let starší než Honza, který navíc vypadá pořád jako kluk. Režiséři mu jeden čas dávali role svůdníků, učí i mladinké studentky na DAMU. Občas si do jeho ženy kvůli tomu zaryli i její kolegové lékaři. Jenže pak se najednou karta obrátila. Lenka chtěla zvednout kotvy," prozradil před lety Blesku hercův kolega.

"Honza je teď na dně, do toho musí točit Ordinaci, hrát v divadle a snažit se dělat jako by nic před synem, který studuje v Hluboké nad Vltavou a jezdí domů jen na víkendy," dodal kolega a kamarád, který měl v té době o Jana Šťastného strach. Jak se ale záhy ukázalo, Jan Šťastný nakonec odešel jako vítěz.

Manželka Lenka se totiž zamilovala do ředitele Národního divadla v Brně Daniela Dvořáka. Jejich vztah ale trval pouhé dva roky a v roce 2010 přišel hořký rozchod. Herec Jan Šťastný ale v té době našel svoji druhou velkou lásku Barboru Petrovou a i přesto, že z počátku toužil, aby se jeho manželka vrátila, tak později na to už neměl ani pomyšlení.

"Šlo to rychle, Dvořák už jí dokonce vyhodil z brněnského bytu. Našel si milenku a musí se odstěhovat do půlky května. Neví kam půjde," řekl pro časopis Pestrý svět syn Jan II., který si vzal herečku z filmů pro dospělé, ale jejich vztah po nějaké době zkrachoval. Jan Šťastný ale začal opět prožívat nejkrásnější chvíle života.

Druhá manželka by mohla dělat modelku

S o 20 let mladší herečkou Bárou Petrovou se seznámil při natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě. Bára se do svého kolegy okamžitě zamilovala a věkový rozdíl nehraje vůbec žádnou roli. Přeskočila mezi nimi jiskra a nebylo o čem mluvit. Jan okamžitě zapomněl na to, že si vůbec někdy přál, aby se k němu vrátila jeho nevěrná manželka.

Bára navíc nikdy nemusela mít pocit, že by jí byl nevěrný. "V tomhle jsem trošku podobný seriálovému primáři Fryntovi, který nikdy nevstupuje do vztahu s tím, že je to na pobavení, nebo na chvilku. Vypadá jako promiskuita, ale já myslím, že není. Snaží se vždy do nového vztahu investovat a chce to tak mít až do konce. Já o sobě tvrdím, že jsem držák a jestli se něco neudrží, tak si nejsem moc jistý, jestli to padá jen na moji hlavu," řekl herec pro iDnes.cz.

Herec naštěstí nikdy neměl žádnou krizi středního věku a po boku Báry je šťastný. "Věk tomu možná už trochu napovídá, ale já se chystám žít ještě dlouho, pokud mi to tedy zdraví dovolí. Nezavřu se někde na chalupě a nebudu chodit jen do lesa, ale chci také normálně žít," dodal. S Bárou to byla velká láska a došlo i na tajnou svatbu na Konopišti.

Společně přivedli na svět syna Ondru. herec Jan Šťastný má tak dva syny. "Ondrášek se nám narodí už za dva měsíce, a tak jsme už nechtěli celou věc odkládat. Přáli jsme si, aby se syn narodil do legitimního svazku. Na Konopiště moc rádi jezdíme, a tak jsme se tam zase jednou procházeli a najednou nás to napadlo. A měli jsme štěstí, že to šlo během několika dnů," nechal se slyšet v roce 2011.

Herec o své milované ženě Báře říká, že je velmi moudrá, zatímco v něm zůstal kus pubertálního chlapce. "Prostě někdy nekoriguji svoje chování, což trochu přikládám tomu, že dělám, co dělám, že člověk musí být pořád v nějaké tenzi. Není to ale pravda, vůbec bych takový nemusel být. A ona je natolik moudrá, že mě nechá. Tyto situace prostě Barunka zvládá místo mě," dodal.

Zdroj: Blesk.cz, iDnes.cz, Aha.cz