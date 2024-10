Externí autor 24. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Herec Jan Tříska byl v srdcích mnoha lidí, jeho nečekaný odchod v roce 2017 všechny nesmírně zasáhl. Zanedlouho by tento oblíbený umělec oslavil osmaosmdesáté narozeniny. Chybět však nebude jen fanouškům, ale také jeho dvěma milovaným dcerám.

Je to už dlouhých sedm let, co herec Jan Tříska nešťastně zemřel. Umělec zemřel po pádu do Vltavy, kam spadl z Karlova mostu. Tehdy mu bylo osmdesát let, ale odchod to byl nečekaný. Policie celou věc uzavřela jako nešťastnou náhodu.

„Nemůžu to stoprocentně říct, protože do hlavy toho člověka jsme neviděli. Ale neseznali jsme žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by se jednalo o sebevraždu,“ uvedl pro Lidové noviny šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek.

Tragická událost se stala 23. září, někdy kolem čtvrté hodiny odpolední. Podle všeho se herec několikrát zastavil u sousoší Svatého Norberta, Václava a Zikmunda, kde se posadil, nohy směrem dolů k vodě. Na výzvu kolemjdoucího ale z okraje mostu slezl.

Napotřetí se už zřítil do vody

Poté se herec na římsu mostu znovu vrátil, dolů ho tentokrát dostala ochranka, protože Karlův most je chráněnou památkou. Napotřetí se už zřítil do vody. Za ním se tam vrhli dva turisté z výletní lodi, která právě plula kolem. Ačkoliv mu byla bezprostředně poskytnuta první pomoc, Jan Tříska o dva dny později v nemocnici zemřel.

Jeho smrt zasáhla nejen fanoušky filmu, ale hlavně jeho rodinu. Tříska tu po sobě zanechal dvě dcery, o kterých ovšem veřejnost neměla moc tušení. Dcery měl s herečkou Karlou Chadimovou, která svého času patřila mezi nejobsazovanější u nás. Vzali se v roce 1968, za svědka jim tehdy byl Václav Havel.

Protože se Tříska dostal do nemilosti komunistického režimu, rozhodl se s manželkou emigrovat do Ameriky, kde měla jeho manželka bratra a otce. Rodinu tam čekal nový začátek, nicméně to měli trochu snazší, než ti kteří museli začínat skutečně od píky. Za velkou louží se totiž nacházel i Třískův dobrý kamarád, režisér Miloš Forman.

„Když jsme v roce 1977 opustili Československo, byly jsme ještě malé holky. V Americe jsme doma mluvili česky, táta nám četl pohádky a říkal básničky,“ prozradila jeho mladší dcera Jana, když měla proslov na otcově posledním rozloučení v Národním divadle.

Jana a Karla žijí v Americe přes čtyřicet let, a tak není divu, že jejich čeština je značně lámaná a obě mluví se silným přízvukem. Jana je vystudovanou právničkou, nicméně trochu toho uměleckého světa se přeci jenom do jejího profesního života také promítlo. Dnes má v kalifornském Los Angeles právnickou firmu, která se zaměřuje na zábavní průmysl.

Zato starší Karla se skutečně potatila. V roce 1993 si zahrála ve filmu Nahota na prodej a i později se v Americe věnovala řemeslu, i když už ne jako herečka. Stala se koordinátorkou několika seriálů a filmů, mimo jiné právě již výše zmiňovaného Miloše Formana a jeho snímku Muž na měsíci.

Ačkoliv si své soukromí Jan Tříska bedlivě střežil, jednou se neuhlídal a s médii se podělil o radostnou novinu. Karla z něj totiž udělal dědečka. „Jmenuje je August Jan Carlson. Ten Jan je prý po mně,“ pochlubil se pyšný děda, který svému vnukovi, jenž má švédského otce, pořídil DVD s Krtečkem, aby nezapomněl, kde jsou jeho kořeny.

Táta věřil v sílu slova. Věřil, že slova mají moc měnit svět

Bylo to ostatně něco, na co byl Tříska zvyklý i u svých vlastních dětí, když jim v Americe předčítal česky. „Táta věřil v sílu slova. Stále něco recitoval, študoval, učil se texty a slovíčka. Jeho víra bylo slovo. Věřil, že slova mají moc měnit svět, ale také utěšovat,“ zaznělo jako další na rozloučení s tímto legendárním hercem z úst jeho dcery Jany.

Na smutečním věnci pak bylo napsané „Kája, Káka a Nána“. Tak totiž své milované holky Jan Tříska nazýval.

