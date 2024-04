Externí autor 14. 4. 2024 clock 3 minuty gallery

Sportovec Jan Železný je česká oštěpařská legenda. Ačkoliv dnes již dávno nesoutěží, svému milovanému sportu se věnuje dál, a to na trenérské úrovni. A jak se v českém rybníčku stává čím dál častěji, i on našel mezi svými učenkyněmi lásku. Jak se má světový rekordman dnes?

Jan Železný je trojnásobným mistrem světa a zároveň i trojnásobným olympijským šampionem v hodu oštěpem. Atletická hvězda zazářila již v roce 1988 v korejském Soulu, kdy Železnému uteklo první místo o maličký kousek, tehdy ho přehodil Fin Korjus. Poté už ale přišel rok 1992, kdy v Barceloně konečně dosáhl na zlato. Aby toho nebylo málo, právě zde se mu podařilo trhnout i olympijský rekord.

To se mu pokusil na olympiádě v Sydney ukrást Brit Backley, nicméně Železný ho ihned přehodil a opět bral s rekordem i zlato. Na konci roku 2000 byl také jako vůbec první Čech zvolen za nejlepšího atleta světa.

Ačkoliv skoro celou svou aktivní kariéru bojoval s bolestí zad, jeho vypilovaná technika nedala jeho soupeřům šanci. Na samotném vrcholu se tak Železný držel celých dvacet let. S kariérou se rozloučil bronzovou medailí z mistrovství Evropy ve švédském Göteborgu v roce 2006. Tehdy mu bylo 40 let.

V současné době se společně se světovým šampionem Vítězslavem Veselým věnuje trénování mladých oštěpařských nadějí. Mezi sportovními nadějemi se ale pro Železného objevila i naděje jiná. Mladičká Andrea Drápalová ho naprosto okouzlila, a to nejen tím, jak hází oštěpem. Ostatně v roce 2019 už házela kyticí na nymburském stadionu, kde si hrdličky řekly své „ano“.

Manželka mladší skoro o třicet let

Drápalová je o 27 let mladší než její manžel. Nicméně, když tyhle dva uvidíte stát vedle sebe, ani by vás nenapadlo, že je dělí rozdíl téměř třiceti let. Železný vedle své mladší partnerky omládl a vypadá to, že mu mladá žena dodává i spoustu vnitřní energie.

Ačkoliv si bývalý oštěpař své soukromí jinak dost střeží, na této slavnostní události nechybělo více jak 100 svatebních hostů. A ani novinářům tato radostná chvíle neunikla. Pozoruhodné bylo i to, že tvrďácká kapela Kabát v čele s Pepou Vojtkem, která na svatbách nehraje, udělala kvůli novomanželům výjimku. O to více byla celá věc speciální.

Pro světového rekordmana to byla už druhá svatba a třetí vážný vztah. S první manželkou Martou se rozvedli v roce 2007, mají spolu dvě děti – syna Jana a dceru Kateřinu. Po rozvodu už Železný držel v náruči svou tehdejší milenku Barboru Výbornou, se kterou vychovávali dvouměsíční miminko. Za dobu trvání jejich vztahu, který však veselkou neskončil, stihli zplodit ještě jednoho potomka. Železný se pak ale údajně totálně složil a nebyl schopný ve vztahu pokračovat.

Našel konečně tu pravou?

Milenci tehdy obývali společnou domácnost a Železný chtěl Výbornou i s dětmi vypakovat. „Mám daný termín, do kdy musíme s dětmi odejít. Dům je Honzy, má s ním své záměry, ale to nechci rozebírat. Je to velmi citlivé téma,“ uvedla tehdy pro expres.cz.

Komunikace i vztahy na bodu mrazu, tak by se dala popsat situace, ve které se Výborná nacházela. „Nemáme moc prostředků. On nám sice něco nabízí, jenže není to tolik, abychom si mohli pořídit něco odpovídajícího. Rozhodně budeme muset s dětmi do horšího,“ řekla zmíněnému webu Železného expartnerka.

V současné době ale bývalý atlet jen překypuje štěstím s novou a mladou ženou, tak nezbývá než mu jen popřát, aby to konečně byla ta pravá a jejich láska skutečně trvala na věky.

