Ne nadarmo se říká „za vším hledej ženu”. O tom by mohl oštěpař Jan Železný vyprávět. Jeho kariéra je nejen bohatá na sportovní úspěchy, ale také na vztahové skandály. Jak to ale vypadá, rozšafného bouřliváka dokázala zkrotit jeho o sedmadvacet let mladší láska. Kdo to je?

Jan Železný se rozváděl v roce 2007. Tehdy to bylo po dlouhých dvaceti letech, kdy se rozhodli s dnes již bývalou manželkou Martou, svůj vztah ukončit. Z prvního svazku má dnes dvě děti, syna Jana a dceru Kateřinu, kterým je dnes už přes třicet let.

Tehdy byl ke své dlouholeté partnerce při rozvodovém stání velkorysý, jí i dětem nechal veliký dům v Kosmonosích. A co bylo důvodem rozpadu manželství Železného a Marty? Jiná žena. Jmenovala se Barbora Výborná a konec přišel poté, co se provalilo, že s Železným čeká dítě.

Rozchod s milenkou "nezachránilo" ani druhé dítě

Ten se sice posléze připojil ke své milence i čerstvě narozené dceři Anně, která přišla na svět už během probíhajícího rozvodu, a když už byl Železný znovu svobodný, holčičce byly dva měsíce. Nicméně ani tady to takzvaně „nedopadlo” a vztah zkrachoval. A nepomohlo tomu ani narození druhého společného dítěte.

Co více, bulvární plátky začaly do celé věci šťourat a na povrch tak vypluly informace, že narozdíl od prvního rozchodu, ten druhý probíhal dramatičtěji.

Na veřejnosti se soukromí neřeší

„Mám daný termín, dokdy musíme s dětmi odejít. Dům je Honzy, má s ním své záměry, ale to nechci rozebírat. Je to velmi citlivé téma,“ sdělila tehdy Barbora Výborná pro web Expres.cz. Nejprve se jí moc do odpovídání na zvídavé otázky nechtělo, ale pak ji nejspíš přemohl stesk a bezmoc a opuštěná matka dvou dětí se přeci jen rozpovídala.

„Situace je velmi vypjatá. Sháníme něco nového, ale nemáme moc prostředků,“ prozradila dále v rozhovoru Železného expartnerka.

Vyjádření samotného Železného se nepodařilo získat, jediný, kdo k tomu něco z jeho okolí řekl, byl jeho mluvčí Karel Tejkal: „Podobné příběhy rozhodně nejsou černobílé. Toto je prezentace jedné strany. Ale Jan Železný nikdy v minulosti neřešil osobní věci na veřejnosti a nemíní to měnit.“

Jan Železný je ovšem lásce i po padesátce otevřený, a tak se stalo, že dnes je znovu ženatý, a to ne jen tak s ledakým. Jeho vyvolenou se stala jedna z jeho svěřenkyň, talentovaná Andrea Drápalová. Na tom by nebylo nic zvláštního, kolikrát jsme již byli svědky, že se trenér zakoukal do své učenkyně.

O sedmadvacet let mladší svěřenkyně, dnes manželka

Andrea je ovšem o skoro třicet let mladší než Železný. To očividně ale jejich lásce v rozpuku nezabránilo, ba to dokonce dospělo do takové fáze, že dnes jsou již pět let spokojení manželé a také rodiče. Po svatbě v roce 2019, která probíhala na atletickém stadionu v Nymburce, se hrdličkám o dva roky později narodil synek Sebastian.

Ačkoliv tahle rodinka vypadá naprosto spokojeně, diskutující pod články na internetu mají jasný názor. „Železný je bezcharakterní chlap, každou svou bývalou manželku a partnerku jenom využil a opustil. Je mi líto všech jeho dětí...ani tato zatím poslední manželka si nemůže být jistá, že ji časem když se mu znelíbí nevymění za nějakou jinou,” napsal jeden ze čtenářů na stránkách webu Aha!

Co si ovšem myslí lidé a jak to má ve skutečnosti samotný Železný, jsou ovšem dvě rozdílné věci. A tak nezbývá jen vyčkat, jestli se mladičké Andree skutečně podařilo tohoto bouřliváka zkrotit. Celé rodince přejeme jen to nejlepší.

