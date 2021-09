Co se neučí o Žižkovi: Byl vrah a zloděj. Od popravy ho zachránil Václav IV.

Jan Žižka z Trocnova

"Je jeden z nás, ale je nezvláštnější," popsali husité svého velitele Jana Žižku v dobových záznamech. Energický šedesátník s poškozeným okem je vedl do jedné vítězné bitvy za druhou a proslul přitom moudrostí, osobním charismatem i horlivým vyznáváním ideálů Jana Husa. Nikdo by byl do něho neřekl, že své mládí strávil na dráze zločinu.