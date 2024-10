Externí autor 25. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Podle fotografie tuto herečku dost možná nepoznáte. Vybavila by se vám až jako starší žena v roli jedné slavné pohádkové čarodějnice, která se mohla pochlubit hlasem ostrým jako břitva. Víte, o koho jde a jak vypadal její život?

Zmíněná dáma se narodila v roce 1941 v Kroměříži. Po celý život hrála spíše méně významné role, to ale nic nemění na faktu, že v řadě z nich byla nezapomenutelná a projevila velké množství talentu.

Vystudovala herectví na JAMU v Brně a byla členkou několika divadelních souborů, později se ale rozhodla je opustit a živit se jako herečka na volné noze. V tu dobu se dostala k filmu a ztvárnila množství charakterů. Většinou se nejednalo o hlavní role, ale přesto si ji režiséři pro její osobitost rádi vybírali.

Jednou z těchto rolí byla královna Eliška Přemyslovna v televizním filmu Poslední královna. Kromě toho si zahrála také ve Valerii a týdnu divů, dětském filmu My tři a pes z Pětipes, ale také řadě dalších.

Provdala se za psychopata

V osobním životě prožila poměrně vypjaté okamžiky. Řada z nich přitom souvisela s jejím manželstvím. To trvalo jen několik let a rozhodně by se nedalo označit jako šťastné.

Její muž byl patologický žárlivec a potýkal se s řadou psychických potíží. Dvojice se proto neustále hádala a křik byl u nich na denním pořádku. Umělkyně proto zvažovala rozvod, nikdy se k němu ale neodhodlala.

„Vzala jsem si tehdy psychopata, což jsem pochopitelně dopředu nemohla vědět, který mě psychicky ničil, izoloval od lidí, přátel. Nesměla jsem nic,” přiznala pro Prima Ženy.

Zastřelil se v kuchyni

Po jedné hádce měli nějakou dobu tichou domácnost. V osudný den se manžel herečky nečekaně zeptal, zda chce uvařit kávu. Poté odešel do kuchyně a tam si ke zděšení své manželky prostřelil hlavu.

„Po těch letech o tom už dokážu sice něco říct, ale že bych to chtěla ještě někdy vidět, to ne,” popsala děsivou zkušenost pro deník Blesk.

„Stalo se to přede mnou. To koukáte jako blázen. To v tý hlavě nedáte dohromady. Až po čase se to nějak v hlavě rozfázuje. A pořád si říkáte – proč, proč? Ty otazníky mě prostě hrozně zlobí,” dodala.

Pod auto jí spadl opilec

Zůstat nad věcí po tak děsivém zážitku je prakticky nemožné. Proto musela zmíněná dáma dokonce vyhledat pomoc psychologa. Kromě traumatu jí ale v průběhu života trápily také další neduhy.

Po smrti manžela jí jednoho dne pod kola auta spadl opilec, což způsobilo poměrně těžkou dopravní nehodu, při které si poranila páteř. Musela podstoupit operaci a v různých zdravotnických zařízeních pak strávila rok.

„Nikdy jsem pořádně nevěděla, zda ještě budu chodit. Už jsem si říkala, že jsem jako herečka vyřízená,” popsala pro iDNES.cz.

Spadla z koštěte

Při natáčení své slavné čarodějnické role si pak navíc staré zranění obnovila, protože nešťastně spadla při sesedání z koštěte.

Zmíněná umělkyně, ve které jste možná poznali Janu Andresíkovou, neboli čarodějnici z pohádkového seriálu o princezně Arabele, zemřela v roce 2020 ve věku devětasedmdesáti let. Její úmrtí mělo souviset s komplikacemi poté, co prodělala onemocnění koronavirem.

