Jméno této herečky je spojené s jednou slavnou seriálovou čarodějnicí s drsným hlasem. A bohužel neméně drsný byl i její život. Dokonce se zranila na koštěti. Poznali byste tuto herečku na fotografii?

Společně si poodhalme klíčové momenty ze života této herečky, které vás přivedou k jejímu jménu. Kdybychom totiž prozradili, jakou čarodějnici hrála, ihned by bylo vše jasné. Postupujme tedy raději krok za krokem.

Život jedné krásné „čarodějky“

Narodila se 2. dubna 1941 v Kroměříži. Přestože ztvárňovala celoživotně spíše menší a střední role, zapsala se do paměti divadelními i filmovými výkony.

Kariéra herečky začala po ukončení studií na Janáčkově akademii múzických umění v Brně v roce 1964. Nejprve zdobila jeviště avantgardního divadla Maringotka, následovalo působení v Divadle Za branou.

Pak se ale odhodlala k poměrně riskantnímu kroku, když se od roku 1969 začala život jako herečka na volné noze. Od té doby předvedla svůj talent a umění v mnoha filmových a televizních rolích. Přestože to nebyly role hlavní, byly velice působivé.

Role, které vedly k té největší

Jednou z nejpozoruhodnějších rolí této herečky byla postava královny Elišky Přemyslovny v televizním filmu Poslední královna z roku 1975.

Kromě toho si zahrála i ve Valerii a týdnu divů, anebo dětském filmu My tři a pes z Pětipes.

Na svém kontě má role komediální i dramatické, například ve filmech Kukačka v temném lese, Causa Králík, Světáci. Spatřit jste ji mohli také v seriálech Třicet případů majora Zemana, anebo slavném ve seriálu Nemocnice na kraji města.

Osobní život poznamenaly tragédie

Osobní život se s herečkou příliš nemazlil. Velké trauma prožila, když její manžel spáchal sebevraždu přímo před jejíma očima. Jejich manželství nebylo šťastné, bylo plné hádek a žárlivých scén, které nakonec vyústily v deprese jejího manžela. Herečka však od něj nedokázala odejít a peklo snášela dál. Jednoho dne se jí manžel zeptal, jestli si nedá kávu, v klidu odešel vedle do pokoje a obrátil proti sobě zbraň.

„Po těch letech o tom už dokážu sice něco říct, ale že bych to chtěla ještě někdy vidět, to ne,“ vzpomínala za svého života herečka. „Stalo se to přede mnou. To koukáte jako blázen. To v tý hlavě nedáte dohromady. Až po čase se to nějak v hlavě rozfázuje. A pořád si říkáte – proč, proč? Ty otazníky mě prostě hrozně zlobí.“

Hrozivá událost v herečce zanechala hluboký šrám. Navzdory osobní tragédii si ale herečka zachovala zdravý rozum, a rozhodla se hledat pomoc u psychologa. Vždy věřila v uzdravení a možnost znovu nalézt radost.

Zranění a zdravotní problémy

K psychickým potížím z traumatu, které prožila, trpěla herečka i dalšími zdravotními neduhy. Často padala a lámala si kosti, dokonce při natáčení spadla i z koštěte. Měla za sebou operace očí i páteře.

Nakonec zemřela v době covidu, 19. října 2020. Bylo jí 79 let.

Už víte, o koho se jedná? Definitivní rozuzlení poskytne její největší role.

Paní Černá

Nejtrvalejším odkazem této herečky českému publiku byla okouzlující role zlé čarodějnice, paní Černé v oblíbeném seriálu Arabela.

I zde se ale kvůli vážnému zranění po autonehodě nemohla zúčastnit postprodukce, což vedlo k tomu, že ji pro tuto roli dabovala Jana Dítětová. V pokračování seriálu Arabela se vrací se však již tato herečka objevila… A odtud si pamartujeme i její výrazný hlas.

Právě díky němu si našla herečka cestu do mnoha dabingových projektů. Mimo jiné namluvila i Whoopi Goldberg ve filmech Sestra v akci. Její mistrovství v dabingu bylo oceněno v roce 2010, kdy jí byla udělena Cena Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v oboru.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Jana Andresíková, Jiří Lábus a Jaroslava Kretschmerová

Její poslední filmovou rolí byla role ve filmu Kameňák režiséra Zdeňka Trošky.

Ano, samozřejmě se jedno o herečka Janu Andresíkovou.

Podívejte se na její fotografii zamlada:

Přínos této herečky je kromě jejích filmových a dabingvých rolí otištěn i v oblasti vzdělávání. Jana Andresíková vyučovala na DAMU a Soukromé herecké škole v Praze. Zanechala tak po sobě bohatý odkaz, který přesahoval rámec jejích rolí a týkal se i jejího vlivu jako pedagožky a hlasové umělkyně.

Na video o ní se podívejte zdem najdete v něm i další informace:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.ahaonline.cz, www.blesk.cz, www.csfd.cz, ct24.ceskatelevize.cz