Kdykoliv herečka Jana Bernášková vyrazí do společnosti se svou dcerou Justýnou, všem se zatají dech. Nejen, že jsou obě velmi krásné. Navíc jsou si také neskutečně podobné, až to spíše vypadá, že umělkyně vyvedla svou mladší sestru.

Letos v srpnu oslavila Justýna Drábková osmnácté narozeniny a může se tak počítat mezi dospělé. Její rodiče, herečka Jana Bernášková a režisér David Drábek, jsou jistě velmi hrdí, jak se jim dcera povedla.

Matka i dcera se mohou pochlubit dlouhýma nohama, zářivým úsměvem a záplavou blond vlasů. Protože Justýna po své mamince podědila také pěknou figuru, není divu, že začala pokukovat také po světě modelingu.

„Myslím si, že díky ní jsem taková jako mladší, fresh, že mě uvádí do módních trendů. Jsem trošku mimo mísu, tak mi vždycky říká: Mami, to se nedělá. A takhle se to už nedělá. To musíš jinak,” prozradila Bernášková pro iDNES.cz s úsměvem.

Jako malá chtěla nosit číro

Zájem o módu měla prý ostatně Justýna už od útlého věku v době, kdy se většina holčiček zajímá spíše o panenky.

„Ona byla ve všem dopředu. Pamatuji si, jak si chtěla vyholit půlku hlavy asi ve druhé třídě a mít číro. Hrozně řešila módu už jako malá, což mě překvapilo. A líčení? Justýnka se líčí jemně, ale ta první řasenka přišla brzy, kolem deseti či jedenácti let,” zavzpomínala její maminka pro iGlanc.cz.

Když spolu vyrazí na nějakou společenskou událost, velmi často jsou díky svému vzhledu středem pozornosti. Tento efekt ještě rády podporují tím, že se obvykle snaží, aby jejich outfity vzájemně ladily. Možná tak někoho napadne, zda si také půjčují oblečení.

Hádají se o oblečení

„Jak jsem trochu zhubla, tak máme skoro stejnou velikost. Dcera má někdy o číslo menší. Já si od ní tolik nepůjčuji, ale ona chodí do mé skříně a to mě hrozně štve, protože ty věci pak nemůžu nikdy najít. Záhadným způsobem pohltí vesmír džíny, mikiny, trička, tílka, crop topy, ty máme právě ve stejné velikosti. Takže to se pořád hádáme, komu jsem to koupila, jestli jí nebo sobě,” přiznala se smíchem Jana Bernášková.

Kromě postavy a vkusu po ní ale Justýna podědila také herecké nadání. Dlouhou dobu jí tato profese sice vůbec nic neříkala, nakonec ale i ona podlehla, a tak si to před kamerou již také vyzkoušela.

„Já jsem byla strašně moc proti tomu. Pořád jsem říkala, že nebudu jako máma, že budu jiná. Chodila jsem ale na castingy, kam mě zvali, tak jsem si řekla, že to zkusím. A tam jsem zjistila, že to chci,” přiznala Justýna Drábková pro Extra.cz.

Herectví Justýnu nakonec zlákalo

Má proto za sebou už několik prvních hereckých příležitostí. Objevila se ve filmu na motivy knihy své maminky s názvem Jak přežít svého muže a vidět ji mohli také diváci oblíbeného seriálu ZOO, který vznikl v produkci televize Prima.

Protože má za maminku zkušenou herečku, může se s ní také o ledasčem, co se této profese týká, poradit.

„Učíme se spolu. Bez její pomoci bych to měla mnohem těžší. Sedneme si spolu a radí mi, jak to zahrát nebo co bych mohla vylepšit. Jsem za to ráda,” vysekla mamince Justýna poklonu.

„Vím, že mi radí správně, a sama vidím ten rozdíl, takže to mezi námi nijak nejiskří. Vycházíme spolu hezky,” dodala sympatická mladá žena.

