Externí autor 3. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Tato česká herečka je právem považována za naši největší filmovou hvězdu. Jejím působištěm bylo stříbrné plátno, divadlo i televize. Ve své době platila za největší sex-bombu, díky nápadné podobě s jednou francouzskou herečkou si podle ní vysloužila i přezdívku. Poznáte, o koho se jedná?

Narodila se 20. ledna roku 1940 v Praze. Herectví nikdy nestudovala, ale díky svému talentu a nesmírné kráse se jí toto řemeslo zkrátka ani vyhnout nemohlo. Poprvé se před kameru postavila už ve čtrnácti letech ve filmu Olověný chléb.

Vdávala se už jako osmnáctiletá

Zlomovým bodem v její kariéře ovšem byl snímek Vlčí jáma, což bylo psychologické drama režiséra Jiřího Weisse. U režisérů ještě chvilku zůstaneme, o rok později se totiž za jednoho provdala. Když si oblékla bílé šaty, řekla tehdy osmnáctiletá kráska „ano“ Miloši Formanovi.

Skutečný start její kariéry nastal na konci padesátých let, kdy se velmi zalíbila režisérovi Jiřímu Krejčíkovi, který jí následně angažoval hned do několika svých filmů. Vidět jste ji tak mohli například ve Vyšším principu nebo Morálce paní Dukelské.

Ačkoliv měla díky německému snímku Zámek Gripsholm otevřené dveře i na mezinárodní filmovou scénu, zůstala věrna své domovské kotlině, a tak ji můžeme obdivovat ve snímcích jako Zabil jsem Einsteina, pánové..., Kdyby tisíc klarinetů nebo Každý den odvahu.

Formana vyměnila za Němce, Němce za Brodského

S Milošem Formanem byla umělkyně vdaná jen po dobu čtyř let, poté se zaslíbila německému herci Ulrichu Theinemu, se kterým to vydrželo ještě kratší dobu. Manželé se rozváděli už po dvou letech. Jejím dalším partnerem byl slavný český herec. A nebyl to nikdo jiný než Vlastimil Brodský.

S Brodským má také jedinou dceru Terezu, která jde ve šlépějích svých rodičů a je také herečkou. Se svým manželem se objevila hned v několika velmi oblíbených snímcích, a to například Hodíme se k sobě, miláčku...? nebo Noc na Karlštejně.

Pravě ten druhý zmíněný byl pro manželský pár osudový. Ovšem dobře z toho samozřejmě mohl vyjít jen jeden z nich. A byla to krásná herečka, kdo znovu pocítil milostné vzplanutí, a to k hereckému kolegovi Jiřímu Hanzlíkovi.

Vyplňování rozvodových papírů měla už nacvičené. Brodského opustila a s Hanzlíkem následně prožila třináct bouřlivých let. Nicméně do manželství s ním nevstoupila.

K tomuto kroku se znovu odhodlala až v roce 1992, kdy pojala za svého muže herce Jiřího Zahajského. Tento svazek ovšem neskončil rozvodem, ale bohužel Zahajského smrtí v roce 2007.

Kráska v nesnázích s Českým lvem

Krásnou mladou dámou na úvodní fotografii je oblíbená česká herečka Jana Brejchová. Tu kromě výše zmíněných počinů můžete vidět také v dalších slavných snímcích jako jsou Pod jezevčí skálou, Na pytlácké stezce a Za trnkovým keřem.

Objevila se také v populárním seriálu Arabela. Posledním filmem, kde jsme měli možnost herečku spatřit byl počin režiséra Jana Hřebejka, Kráska v nesnázích, který začal brázdit filmová plátna v roce 2006. Za roli v tomto filmu dostala Českého lva. O čtyři roky později obdržela sošku znovu, a sice za umělecký přínos českému filmu.

Zdroje: super.cz, csfd.cz, mediumseznam.cz