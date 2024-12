Osud jí hodně dal a také vzal. Byla půvabná a nesmírně talentovaná. Odešla z toho světa utrápená, osamělá a zklamaná. Zanechala po sobě syna a role, ve kterých si ji stále připomínáme. Nejsou to jen pohádky, ale i známé komedie. Na podzim se narodila, na podzim zemřela. Věnujme jí malou vzpomínku.

Pozvánka a pád

Nit z klubka Janinčina životního osudu se začíná odmotávat 7. října 1926 v Plzni. Narodila se do rodiny majitele vyhlášené hospody, maminka si její budoucnost v hospodě ale nepředstavovala. Chtěla, aby dcerka byla „slavná“. K tomu jí napomohla náhoda. Když byly Janince čtyři roky, pošťák omylem hodil do schránky Kalabzových (tak zní její rodné příjmení) pozvánku do divadla na konkurz obsazení dětských rolí. Janinka při vstupu na jeviště zakopla, upadla, místo pláče se začala smát a vesele odrecitovala básničku. Její projev a bezprostřednost zaujaly, díky tomu z jeviště už neodešla…

Když tatínek prohrál hospodu v kartách, rodina se odstěhovala do Prahy a Janinka začala chodit do baletní školy. Ve třinácti letech se přihlásila do Herecké školy E. F. Buriana. Již následující rok zazářila jako Robinsonka. Tam si jejího půvabu a talentu povšimnul režisér Miroslav Cikán a svěřil jí hlavní roli Boženky, dcery drožkáře Šourka (Jindřich Plachta) ve snímku Karel a já (1942). Kritika tehdy nešetřila chválou pro její přirozený projev, mluvu, obdiv sklidila také u diváků. Poté následovala jedna role za druhou. Film a divadlo jsou úzce propojené s jejím osobním životem, tak do něho nahlédněme…

close info Pinterest / Pinterest zoom_in Zaujala u svou první divadelní rolí, přirozenost a talent prokázala i na filmovém place

Osudoví muži a zklamání

Prvním mužem, který hrál v jejím životě velkou roli, byl herec Jindřich Plachta. Stal se jejím filmovým tátou. Učil jí, jak rozvíjet talent, zachovat si přirozenost a nepodlehnout slávě, do hereckého života ji navedl správným směrem. Jako mladinká se zamilovala do režiséra Vladimíra Vlčka a spolu s ním se stala nadšenou budovatelkou. Jezdila zdarma hrát po republice, do zapadlých vesniček, pracovala ve stavebních brigádách. Vzali se, ale manželství jim vydřelo jen krátce.

Sama nezůstala dlouho, hned na počátku 50. let její srdíčko zahořelo láskou k charismatickému Josefu Vinklářovi v Intimním divadle, když byla obsazena do role Dorotky. On měl hrát dudáka Švandu. Tehdy neměl moc dobré jméno, tak s ním po večerech jeho roli procvičovala, až ze z ní stala paní Vinklářová. Nutno dodat, že dudáka zahrál skvěle a získal uznání. V roce 1955 se jim narodil syn Jakub, známý výtvarník a malíř. Josef byl „mistr flámů“, jak se o něm říkalo, Janinka však měla o manželství jiné představy, nehodlala to snášet. Rozvedli se v klidu, když byly synovi tři roky.

close info Facebook / Facebook zoom_in Mladí a zamilovaní...

Další vztah a velkou lásku prožila s psychologem a později věhlasným vědcem Stanislavem Grofem. Ten před svatebními zvony upřednostnil výzkum ve Spojených státech, po osmašedesátém se domů nevrátil. Dalším mužem, který vstoupil do jejího života, byl nizozemský historik Hans Roty, se kterým se seznámila v Krkonoších. Vzala Jakuba a odjela za ním do Holandska. Románek ač, byl velmi žhavý, byl krátký. V cizí zemi se jí velmi stýskalo, chybělo jí divadlo, čeština, rodná země a vrátila se domů.

Zamilovaný Hans byl by ochotný žít s ní v Československu. Než se vše mohlo vyřídit, přijely k nám tanky a bylo po naději. On nemohl sem, ona ven. Janina byla těhotná a dítě si nechala vzít. Do smrti toho litovala.

Úsvit a…

Janina byla zejména ve 40. a 50. letech často obsazovanou filmovou herečkou. V roce 1951 získala za ztvárnění dělnice Marie v historickém dramatu Zocelení Státní cenu I. stupně, v roce 1967 titul Zasloužilá umělkyně. Role rozhlasové novinářky Heleny Zemánkové v trezorovém dramatu Žert jí zajistila na nějaký čas místo na černé listině, barrandovská studia jí byla téměř zapovězena, od 70. let pro ni byly už jen menší role. S pocitem zrazení stranickou legitimaci hodila do koše. Dveře se jí alespoň nezabouchly na Kavčích horách.

Dostali jsme tak k nápovědám. Z 60. let připomene Marušku, jednu ze Sedmi žen Alfonse Karáska. Počátek nového desetiletí jí přinesl roli královny v pohádce Mrtvý princ. V další o Zlaté přadleně byla obsazena do vedlejší role matky. Ještě zmíníme O chudém královstvíčku, kde byla čarodějnicí Kozimůrou. Vládl tam Antonín Lojza XI. v podání Zdeňka Dítěte, který byl jejím filmovým partnerem ve 40. letech, po jeho boku se stala u diváků velmi oblíbenou herečkou.

Pokud si ji nevybavujete, tak tu máme babičku. Ne tu s velkým „B“, ale babičku malého Vašíka, který si shání tatínka v komedii Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Vybavila se vám? Pak už víte, že jméno této herečky je Jana Dítětová – známá babička Máchalová v pohádce S čerty nejsou žerty. Jana byla od roku 1951 členkou Realistického divadla, jehož scénu opustila v roce 1989. Téhož roku byla obsazena do hlavní, a své poslední role Dlaskové v televizním dramatu Naděje má hluboké dno. Osud hlavní hrdinky není nepodobný jejímu.

close info YouTube / YouTube zoom_in Babička Dorota Máchalová v pekle

… soumrak

Do krásné Jany byl celý život zamilovaný ruský houslový virtuóz David F. Oistrach. Psali si, po šedesátém osmém jí vyjádřil lítost z vpádu spřátelených vojsk. Stal se její poslední radostí. Vídali se příležitostně při jeho koncertech, scházeli se tajně, protože byl ženatý. Jeho úmrtí v roce 1974 pro ni bylo velkou ránou, ze které se jen těžko vzpamatovávala. V srdci jí po něm zůstala obrovská bolest a smutek, které často zaháněla skleničkami. Natáčení a divadlo ale zvládala. Později se přidalo obrovské zklamání z lidí. Její křehká duše těžko nesla, že několikrát nalítla vykukům, kteří z ní vylákali peníze. Říká se, že údajně dokonce koupila neexistující chalupu a hausbót.

Ke konci života trpěla nemocemi, bolely ji klouby, kyčle, postihla ji paradentóza a vypadaly všechny zuby. Zubní náhrada jí působila bolesti a měla s ní problémy. K dovršení všeho si lékař při pravidelných prohlídkách nevšiml neobvyklého útvaru v ústech, který jí byl odstraněn pozdě. Jana Dítětová zklamaná životem, bez partnera a iluzí dne 11. listopadu 1991 podlehla rakovině hrtanu.

