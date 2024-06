Externí autor 1. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Malá holčička na fotografii nejspíš ani netuší, jaká hvězdná sláva ji v budoucnosti čeká. Není to ale jen titul nejkrásnější dívky v České republice, titul získala i ke jménu, když vystudovala Farmaceutickou fakultu. U Miss vcelku nečekaný jev. Poznáte, o kterou krásnou lékárnici se jedná?

Dívenka na obrázku se narodila 23. června 1981 ve Šternberku, nicméně jejím domovem až do dospělosti byl Uničov. Do doby, než nastoupila na střední školu, musela podstupovat pravidelné lékařské kontroly, protože v osmi letech prodělala velký epileptický záchvat.

Tehdy jí rodiče zatajili, že se v tu chvíli hrálo o život. „Maminka řekla, že jsem měla záchvat a musíme jezdit na pravidelné kontroly. Já jsem to nevěděla, až do střední školy, nevím, jestli to je dobře nebo špatně, že mi to neřekli rovnou, protože mi to vrtalo hlavou,“ prozradila modelka v pořadu České televize 13. komnata.

Každý rodič se o svou ratolest bojí nejvíc na světě, a tak měla mladá dívka kvůli svému zdravotnímu stavu spoustu věcí zakázaných. Nesměla sportovat ani chodit na diskotéky se spolužáky. „Měla jsem strach neposlechnout, byl tam respekt. Ten režim byl docela přísný, měla jsem spousty omezení, které jsem nechápala. Nemohla jsem se spolužáky na bruslák nebo na koupaliště, kdyby mi tehdy někdo vysvětlil, proč se bojí, tak bych to brala lépe. Takhle jsem to brala tak, že mi pořád něco zakazují,” pokračuje ve vyprávění.

Epilepsie a strach rodičů

Musela absolvovat pravidelné návštěvy nemocnice, kde jí měřili EEG. To skončilo až v patnácti letech, kdy jí léčbu doktoři vysadili a epilepsie se už nevrátila. Strach ale u rodičů samozřejmě přetrvával i nadále.

Na studia se posléze vydala do Olomouce, kde nastoupila na Střední zdravotnickou školu v oboru farmaceutický laborant. Následovala Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde získala titul PharmDr., tedy doktor farmacie.

Rok 2004 byl pro tuto krásku zlomový, její studia se skončila promocí v Praze v Karolinu. To bylo na konci června, tedy v době, kdy už se pyšnila jiným titulem. A sice Miss České republiky pro rok 2004, který získala v dubnu.

Jak už bývá zvykem, výherkyně posléze cestuje na mezinárodní soutěž Miss World. Zde sice nezvítězila, ale umístila se mezi patnácti nejkrásnějšími dívkami z celého světa. To se poprvé v historii podařilo o dva roky později Taťáně Kuchařové a nejkrásnější dívka světa pro rok 2023 je také Češka Krystyna Pyszková.

Vrátila se ke své původní profesi

Krásná mladá dívka ale sbírala ocenění na všech jiných možných událostech. V roce, kdy Kuchařová vyhrála Miss World, byla její kolegyně reprezentovat Česko v Malajsii na soutěži Miss Tourism of the Year. Tam získala hned několik titulů, a sice Miss Perfect Body, Miss Eyewear Beauty a také hlavní, tedy Miss Tourism Cosmopolitan International.

Ne každá vítězka Miss se ale posléze v modelingu vzhlédne a stejně tak tomu bylo i v jejím případě. V roce 2008 se chtěla vrátit ke své původní profesi, a to farmacii. Devět let provozovala lékárnu v obchodním centru v Praze a nyní pracuje jako manažerka v síti Lékáren Agel.

V roce 2008 byla také účastnicí populární taneční soutěže StarDance, kde měla za parntera Michala Necpála. Jejím životním partnerem je ale podnikatel David Trunda, se kterým má dcerku Verunku.

Poznali jste o koho jde? Miss 2004 Jana Doleželová bude už napořád tou nejkrásnější lékárnicí, kterou kdy Česká republika měla.

