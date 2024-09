Dnes je úspěšná zpěvačka šťastnou novomanželkou a věří, že našla toho pravého. V životě se stejně jako její maminka, legendární zpěvačka, už několikrát spálila, zažila ve škole šikanu, v dospělosti, jak je známo, si změnila jméno, což vám může být první nápovědou. Pomůžou další? Jdeme na to.

Nápověda aneb maminka

Zpěvačka z titulky je jedinou dcerou populární zpěvačky, je z jejího druhého manželství. Narodila se jí, když jí bylo čtyřicet. Maminka se za svobodna jmenovala Naděžda Balabánová a než vzala do ruky mikrofon a stanula na podiích a před filmovými kamerami, dva roky pracovala jako zdravotní sestřička, v oboru, který vystudovala. Do hudebního nebe odešla ve věku osmdesáti tří let loni v únoru.

close info YouTube / YouTube zoom_in Maminka hádanové zpěvačky a jak lze soudit, dcera jako by jí z oka vypadla

Ne každé dítě jde ve šlépějích svých rodičů, ale její mamince bylo jasné, že v těch jejích se dcera vydá. Ve čtyřech letech začala chodit do tanečního kroužku, v šesti zasedla ke klavíru a chodila do baletní přípravky. K tomu později přibyly hodiny herectví a zpěvu. Přesto se, ač nerada, nechala maminkou přesvědčit, ať upustí od studia vytoužené konzervatoře a vystuduje „řádné“ povolání, aby měla „zadní vrátka, umění ať se věnuje soukromě. Její přání chtěla splnit, ale volání hudby však bylo silnější…

Ne hezké vzpomínky aneb odbočka do dětství

Ani v další nápovědě se nevyhneme mamince. Když naše hádanková zpěvačka chodila na základku, stala se – bůhví proč – terčem posměchu. Populární mamka byla krásná a úspěšná a ona byla „… oplácaná křivozubka s brejlema a maminka pětinásobná Zlatá slavice…“, jak uvedla po letech v rozhovorech. Spolužáci se jí smáli, když se jí něco nepovedlo, vysmívali se jí, když se jí něco povedlo, bála se uspět i neuspět. Spolužačky jí dělaly naschvály, prošla si tím, co dnes nazýváme šikanou. Není to však „bůhví proč“, ale obyčejná dětská závist. Nevěděly, co prožívala.

Maminka a její tatínek se totiž rozvedli, když byla malá, vyrůstala bez otce a táta jí chyběl, což ji jistě ovlivnilo, a také poznamenalo i její pozdější vztahy s muži (viz galerie). Když dospívala, maminka se znovu provdala za českého dětského lékaře, který žil ve Švýcarsku, a s dcerkou se za ním odstěhovala v naději na šťastný život pro obě. Třetí manželství jí doslova krachlo, známá zpěvačka se ocitla na dně (to je však její příběh) a ony se vrátily domů.

Díky tomu, že naše hádanková zpěvačka žila ve Švýcarsku, uměla perfektně německy, získala tam dokonce diplom tlumočníka, a ve snaze nezklamat maminku se po návratu přihlásila na studium germanistiky na Filozofickou fakultu Karlovy univerzity, a zároveň na Husitskou teologickou fakultu učení náboženství, etiky a filozofie. Dva naposledy zmíněné obory byly její srdcovou záležitostí. Byla přijata na obě dvě školy, ale…

Do muziky po hlavě

Během studia, se musela živit sama, a tak překládala, učila němčinu, tančila, dokonce pracovala jako vizážistka – a zpívala. Budoucí profesní život jí změnila účast v předposlední řadě zábavné pěvecké soutěže Rozjezdy pro hvězdy (TV Nova, 1997–2003). Jak název pořadu napovídá, také jí, jako i jiným, vítězství „rozjelo“ pěveckou kariéru. „Dostala jsem nabídku na desky a už jsem se vezla. I proto jsem nakonec opustila školu a skočila po hlavě do muziky,“ vzpomíná na své začátky.

V té době už spolupracovala s DJem Neo, na podzim roku 2003 jí vyšla první deska Zamilovaná ničitelka. Na českých rádiích byla její písnička Nostalgie nejhranější skladbou roku. Téhož roku se v anketě Český slavík stala Objevem TV Nova. Následovalo čtyřleté angažmá v Divadle Kalich…

close info YpiTube / YouTube zoom_in Z hudebního klipu k písničce Přání, 2003

Postupně ale mizí ze scény pop music a vydává se na jazzovou. Začíná spolupracovat s kapelou Jazzappeal Band, psát texty a podílet se na hudbě. V roce 2009 jí vychází vánoční album Jazzy Christmas. V roce 2012 se vydává za úspěšnou kariérou do USA a vrací se před pandemii kvůli nemoci maminky, nastupuje v divadle Semafor, působí v muzikálově-kabaretním pořadu Czech Cabaret Show. Přichází, ale i skandál a s ním spojený umělecký útlum… (více viz galerie)

V dubnu letošního roku premiérově uvedla svůj hudebně zábavný pořad Trauma Show o vážných tématech probíraných s odlehčeným humorem, které se můžou týkat nás všech (a ona jimi prošla), pořadem prolíná krásná muzika.

Konec hádání (?)

Stačily nápovědy? Jméno hádankové zpěvačky je Jana Fabiánová. Narodila se jako Linda Nemejovská 11. března 1979 zpěvačce Nadě Urbánkové a anglickému překladateli a textaři Janovi, po němž má příjmení. Tedy měla. Když dospěla, požádala maminku o souhlas na změnu jména. „Jméno Linda se mi líbí, ale nedokázala jsem se s ním za osmnáct let sžít…“, vysvětlila několikrát pro tisk. Když řekla mamince, že cítí, že je „Jana“, prý jí potvrdila, že se tak měla jmenovat, jenže tehdy se objevilo v kalendáři nové jméno Linda a bylo, jak se říká, vymalováno.

close info Martin Hykl/CZECH NEWS CENTER CNC / Martin Hykl / CNC / Profimedia / Profimedia zoom_in Jana Fabiánová dnes (srpen 2024)

Jana si změnila i příjmení částečně také proto, že se chtěla věnovat zpěvu a tátovo bylo pro svět showbyznysu dlouhé a neznělé, a také nechtěla být spojována s naší legendární zpěvačkou, ale prošlapat si svou vlastní cestu. Příjmení Fabiánová si dala podle herečky Vlasty Fabiánové, kterou obdivovala. Jméno i příjmení si nechala oficiálně zapsat do matriky. Za oceánem kvůli výslovnosti užívala umělecký pseudonym Yanna Fabian.

