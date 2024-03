Jasmína Maurerová 11. 3. 2024 8:55 clock 4 minuty gallery

V 80. letech nebyl v Československu člověk, který by neznal jméno Jana Fořtová. Oblíbená televizní hlasatelka promlouvala k divákům z obrazovky v pořadu Vysílá studio Jezerka. Jednou ale ze dne na den zmizela. Proč myla v Rakousku záchody a jak to má její syn Tomáš se svým otcem Jiřím Krampolem?

„Byla jsem zvyklá na pravidelné pondělní schůzky ohledně připravovaných pořadů a najednou se mi jedno pondělí nikdo neozval. Volala jsem do redakce a asistentka mi řekla: Jano, ty to nevíš? Ty už tady neděláš!,“ vypráví Jana Fořtová v pořadu České televize 13. komnata. Proč ji tenkrát ze dne na den vyhodili z práce dodnes netuší. O to více ji to zarazilo, protože o rok dříve dokonce získala cenu Zlatý krokodýl.

„Myslím, že to bylo skutečně z toho důvodu, že jsem odmítala navštěvovat různé večírky,“ domnívá se Fořtová, která se nedlouho poté rozhodla emigrovat. Rozhodnutí a pak následné kroky to nebyly vůbec lehké. Fořtová se musela připravit na věci, které doposud nezažila.

„Tomáš vyhrál pardubickou juniorku v deblu i singlu. Tradiční cenou pro vítěze tohoto tenisového turnaje bývala účast na amerických turnajích. Ale protože zrovna v té době emigroval Ivan Lendl, tak to Tomášovi nepovolili. Takže syn mi přišel říct, že hodlá emigrovat,” popisuje tehdejší okolnosti, které vedly ji, její dceru a syna s manželkou emigrovat. Vybrali si Austrálii. Proč?

Mytí záchodů a vykřičená čtvrť v Sydney

Její syn tam chtěl, protože se tam hrál dobrý tenis, a navíc budou zbaveni pokušení se vrátit. Což se také mohlo stát, protože Fořtová i s rodinou emigrovali chvilku před sametovou revolucí.

„Říkala jsem si, že pokud bych zůstala v Německu nebo Rakousku, tak bych v okamžiku, kdy mi bude těžko, měla chuť se vrátit domů. A tam mne jako emigranta zavřeli. Zatímco pokud to bude hodně zlé v Austrálii, tak než si našetřím na letenku, tak už to tak zlé určitě nebude,” vysvětluje důvody bývalá hlasatelka, která se dnes v Austrálii živí jako oddávající.

Za dobu, co v Austrálii žije, oddala už stovky párů. Fořtová si pochvaluje rozmanitost obřadů, kouzlo australských scenérií i dojemných rodinných situací. Bezprostředně po příletu do Austrálie přitom začínala ve vykřičené čtvrti v Sydney, kde měnila gamblerům peníze za žetony.

To bylo ale v podstatě nic oproti tomu, co musela zakusit, než se s rodinou k protinožcům vůbec dostali. V uprchlickém táboře v Traiskirchenu čekali dva týdny jen na to, aby je rakouská policie před udělením azylu prověřila. Zoufalství a beznaděj situace ji dohnaly k tomu, že s dcerou i snachou kývly na nabídku jednoho Poláka, aby v táboře myly záchodky. Měly tak alespoň malou jistotu v té troše vydělaných peněz.

Krampol do Austrálie za synem nechce

Ačkoliv se jí po rodné domovině občas zasteskne, a to hlavně po olomouckých tvarůžkách, ani dnes by se už nevrátila. Stejně je na tom i její syn Tomáš, který se na druhé straně polokoule živí jako tenisový trenér. Zajímavé je, že si nechal příjmení po matce a svého otce, herce Jiřího Krampola ze svého života i oficiálních dokumentů v podstatě vymazal.

Pro web Prima Ženy Krampol prozradil, jak celou situaci se synem vnímá: „Bohužel se skoro nevídáme. Občas pošle fotky, někdy si zavoláme.“ Fořtová mu přitom údajně nabídla, aby do Austrálie za nimi přijel a uvedli tam vystoupení pro místní českou a slovenskou komunitu.

„Co já se nalétal za teplem. Byly doby, kdy jsem byl u moře každý měsíc. Teď už bych se té cesty bál,“ nenechal se přesvědčit herec, který si na tak dlouhý let už ve svém věku netroufá.

