Krásná a sympatická, říkali si diváci, když ji sledovali v televizi. Málokdo tuší, že jejím prvním manželem byl herec Jiří Krampol, kterému porodila dítě. Konec přišel ve chvíli, kdy jí dali komunisté stopku.

Srdce televizních diváků si získala svým profesionálním vystupováním, půvabnou, věčně usměvavou tváří a tím, jak působila vždy elegantně a upraveně. Ostatně, i dnes je to dáma, která má styl.

Úspěšná moderátorka

Moderovala jeden velmi úspěšný pořad a díky němu se dostala do podvědomí diváků. Její sláva stoupala a v roce 1986 přišla odměna – prestižní cena Zlatý krokodýl. Není nic nenormálního na tom, že po úspěchu přijde vystřízlivění, možná i pokles, takže musíte hledat nové cesty, kudy dál.

Naše neznámá ale vystřízlivěla a vlastně i klesla až moc. Později na tuhle situaci zavzpomínala v pořadu České televize 13. komnata.

„Byla jsem zvyklá na pravidelné pondělní schůzky ohledně připravovaných pořadů, a najednou se mi jedno pondělí nikdo neozval,“ vyprávěla. Volala tenkrát do redakce a asistentka jí řekla, že už tam nedělá.

Musela odejít úplně

Zmizela z obrazovky a vlastně už nikdy nezjistila, proč ji vyhodili. A ještě horší bylo, že o další práci nemohla zavadit. Nejenom v oboru, ale vůbec. Dokonce se jí postupně začali vyhýbat přátelé a nehlásili se k ní ani bývalí kolegové, byť s nimi dřív měla dobré vztahy.

V té době už byla s Jiřím Krampolem rozvedená a dokonce za sebou měla i druhé, stejně neúspěšné manželství a z něj tehdy třináctiletou dceru. Syn byl už tehdy dospělý, ale dceru potřebovala nějak uživit. Jenže neměla jak. I proto se rozhodla emigrovat. Syn, který v té době už založil vlastní rodinu a čekal s manželkou prvního potomka, se rozhodl odjet také.

Bez znalosti jazyka

Ani to naši neznámou neodradilo od toho, aby jednoho dne i s rodinou neskončila v rakouském uprchlickém táboře, kde si sáhla na dno. Bylo jí už přes čtyřicet, v Čechách si dokázala vybudovat kariéru, o jaké se mnohým ani nesnilo a tady myla toalety a spala v noclehárně s dalšími šedesáti lidmi. Jenže tak moc stála o statut politického uprchlíka, že ji neodradila ani neznalost jazyka. A povedlo se.

Jelikož syn byl v Čechách úspěšný tenista, rodina se rozhodla odjet do Austrálie, která byla tehdy tenisem proslavená. Naše neznámá si navíc uvědomovala, že odtamtud by nebylo tak snadné při prvních potížích utéct zpátky do vlasti. Jenže to by těch potíží nejspíš měla mnohem víc.

Odsouzená za únos

V tehdejším Československu ji totiž mezitím odsoudili za nezákonné opuštění republiky a únos nezletilé dcery. Bývalá moderátorka se ale zpátky vrátit nechtěla a nechce ani dnes. I když to neměla ani v Austrálii zpočátku jednoduché, vzhledem ke znalosti nebo vlastně spíš neznalosti jazyka. To byl i důvod, proč si nemohla práci příliš vybírat, a tak dělala ledacos. Prodávala životní pojistky, svatební šaty, pracovala jako recepční.

Do třetice všeho dobrého

Protože je odjakživa hodně akční, zapojila se do sokolského spolku, kde potkala svého třetího manžela, se kterým to klaplo. V této souvislosti je třeba zmínit zajímavý fakt, a sice, že se živila i jako oddávající.

Vysílá studio Jezerka

Dnes už asi jenom pamětníci budou vědět, že pořad Vysílá studio Jezerka moderovala Jana Fořtová, tedy naše neznámá. Víte, že kromě moderování se objevila párkrát i ve filmu? Posledním snímkem byl Jen ho nechte, ať se bojí, kde ztvárnila také moderátorku…

