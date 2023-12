U nás ji diváci znají především jako Ilonku, manželku Antonína Maděry, z televizního seriálu Zdivočelá země. Se slovenskou herečkou a zpěvačkou Janou Hubinskou se život vůbec nemazlil, přesto je stále plná energie a optimismu. Čas k ní byl milosrdnější, a tak ani trápení jí vrásky do tváří nevryla.

Nejen na Slovensku

Jana Hubinská ztvárnila na dvě desítky filmových a seriálových postav, ve kterých ji znají především diváci na Slovensku. Do historicko-dobrodružného seriálu Zdivočelá země si ji vyhlédnul přímo sám režisér Hynek Bočan. Po boku seriálového manžela Martina Dejdara ji tak mohli vídat i diváci České televize. V roce 2002 získala Českého lva za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli matky ve filmu česko-slovenské produkce Děvčátko. V česko-slovenském filmu si zahrála o rok později, tentokrát v dramatu Nevěrné hry.

close info YouTube zoom_in Ze seriálu Zdivočelá země, 2001

Jejím filmovým debutem byla role Renaty v tehdy ještě československém filmu Modrá zelená zóna (1986). Od té doby se objevila i v zahraničních filmech holandské, rakouské, italské i německé produkce.

Hraje i zpívá

Jana Hubinská se narodila v Bratislavě dne 7. června 1964. Herectví vystudovala na VŠUM (1986-1990). Už během studií hostovala na Malé scéně Slovenského národního divadla a hrála v Divadle Ružinov. Po studiích vystupovala v dalších divadlech, na prknech Astorky Korzo zazářila jako postava Ona v inscenaci Apatie, za kterou získala slovenskou divadelní cenu LITY za nejlepší ženský herecký výkon.

close info YouTube zoom_in Jana Hubinská je také zpěvačka

Na jevišti si poprvé zazpívala ve varšavské Muzikálové škole (1990) v muzikálu Metro. V bratislavském divadle ve Smrti v růžovém ztvárnila Édith Piaf, v hlavní roli se představila v muzikálu Singoalla (Hradec Králové), zpívala v Krysaři (Nová scéna). Vydala dvě CD, koncertovala s hudebním programem Neseďte si na uších.

close info YouTube zoom_in Jana Hubinská vydala CD Hotel Hazard v roce 1998

Nic ji nezastaví

Dnes 59letá herečka zažila těžká období, která zdárně překonala. Před deseti lety prodělala rakovinu prsu. Již pár dní po operaci stála na jevišti, aniž by kolegové tušili, že před tím s ní něco nebylo v pořádku. Čelem se postavila i rakovině štítné žlázy, která jí byla diagnostikována poté, když si na krku našla malou bulku. Jelikož byla poblíž hlasivek měla strach, že by je zákrok mohl poškodit. Obavy byly zbytečné, operace byla úspěšná. „… měla jsem štěstí, že jsem na to přišla vždycky brzy. Je podstatné poslouchat své tělo, neboť je moudré. Jediná vítězná cesta je to, že na to člověk přijde dříve, než bude pozdě,“ svěřila se v rozhovoru pro „Plusku“.

close info Profimedia zoom_in Jana Hubinská nestárne, tak vypadala v roce 2019

V roce 2017 proděla dvě operace sítnice, protože oslepla na jedno oko. I tyto operace dopadly dobře a zrak se jí vrátil. „Do třetice a dost“ v jejím případě neplatilo. Letos v únoru se musela vyrovnat s těžkou ztrátou. Na rakovinu jí zemřela maminka, se kterou si byly velmi blízké.

„Základem úspěchu je nevzdat se, zabojovat a říct si, že život je přenádherný a chci si ho užít…“ Přiznala, že velkou motivací pro překonání těžkostí jí byla tehdy malá – dnes jednatřicetiletá – dcera Sarah. Stále dobře naladěná Jana říká, že jí tak v životě vyšlo snad všechno, kromě mužů.

close info Profimedia zoom_in Jana Hubinská v říjnu 2023

Herečka se vrací na obrazovky ČT. Na Boží hod (25. prosince) ji můžeme vidět v pohádce Tři zlaté dukáty v původním slovenském znění s možností přepnout na český dabing.

