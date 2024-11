Je populární i za hranicemi své země, je velká bojovnice, o svůj život se musela poprat, vyrovnat se se ztrátami; naději nikdy neztratila. S muži štěstí neměla, ale miluje. Život žije naplno a sní. Loni jsme ji měli možnost vidět o Vánocích v nové pohádce. Čas pohádek se blíží, tak si ji připomeňme…

Víte, že…?

Víte, že rodiče této slovenské herečky položily na Slovensku základy sportovního parašutismu? Lásku k adrenalinu zdědila, také si padákem občas skočí. Jezdí na motorce a na vodním skútru. Před deseti lety si na Jadranu udělala kapitánské zkoušky, takže také jachtaří. „Miluju vzduch a výšky, proto miluju skály,“ svěřila se nedávno rozhlasu Slovensko. Na zlézání vysokých skal ji fascinuje překonávání sebe samé. To musela v práci, v osobním životě.

První těžké období prožila zhruba před dvaceti lety, když jí lékař potvrdil to, čeho se obávala: rakovina prsu. Umřela na ni její babička, když Janě nebyl ani rok. Aby se s tím vyrovnala, vydala se před operací na cestu do Afriky. Pobyt na černém kontinentu, který si sama naordinovala, jí pomohl a dodal energii, vůli a touhu žít a s nemocí se poprat.

Již pět dní po operaci znovu stála na jevišti, aniž by některý z kolegů byť jen něco tušil. Ač jí bylo zle, utajila i radioterapie. Pět šťastných let naděje, že „raka“ přemohla, zmařila malá bulka na krku. Opět zhoubný nádor, tentokrát na štítné žláze, na který naštěstí přišla včas. Operace, při níž hrozilo poškození hlasivek, dopadla dobře a šla dál opět plná neutuchající optimismu a nadějí.

Je to již sedm let, kdy se opět ocitla v péči lékařů. Tentokrát přestala vidět na jedno oko. Po dvou operacích sítnice se jí naštěstí zrak vrátil, vrátila se ke své práci, svým snům, a také k nám…

Poznali jste ji v „Julii“?

Loni na Boží hod uvedla Česká televize novou pohádku v původním slovenském znění s možností přepnutí na český dabing. Jmenuje se Tři zlaté dukáty a Jana Hubinská (*7. června 1964), která se u nás zviditelnila postavou Ilonky Maděrové v seriálu Zdivočelá země, se v ní vrátila na naše obrazovky. Pokud jste pohádku neviděli, jen v kostce její obsah. Chamtivá a moci chtivá Žofie zakleje svou neteř Julii. Ta má tři dukáty a jednou za sto let smí jeden nabídnout za své vysvobození… Kromě zmíněných postav mají v ději svou úlohu hospodská, kuchařka, Katka a Zuzana. Poznali jste, kterou Jana hrála?

close info ČSFD.cz zoom_in Poznáváte ji?

Hádat jste nejspíš nemuseli. Jen pro ty, kteří pohádku neviděli, prozradíme, že si Jana oblékla kostým tety Žofie. Koneckonců, ačkoli vypadá stále velmi mladě, z případných rolí princezen už přeci jen „vyrostla“.

Nepřestat snít

„Člověk by nikdy neměl přestat snít,“ říká nejvýraznější porevoluční slovenská herečka Jana, a dle svých slov „smrtelný optimista“. Splnilo se jí vše, o čem herec může snít. Sny si začala plnit na akademii múzických umění. Během studii s úspěchem účinkovala ve školních představeních, stala se dokonce nejlepším komikem školy. Moderovala a zpívala ve velmi oblíbené módní show Model clip, role získala v televizních inscenacích a seriálech. Po škole ji celoevropský konkurz zajistil místo v muzikálové škole ve Varšavě, stala se tak také muzikálovou herečkou.

Poslechnout si jak Jana zpívá můžete na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

„Varšava“ jí navíc otevřela dveře do zahraničních studií, filmové příležitosti dostala v Nizozemí, Itálii, Německu. U nás jí přinesla velkou popularitu již zmíněná Ilonka. Ještě se ale na skok vrátíme zpátky. V roce 1992 se jí narodila dcera Sarah Catherine, jejího otce si nevzala a rozhodla se být svobodnou matkou. Kvůli dcerce přijala místo v černém loutkovém divadle Havran, s nímž tři roky jezdila po Evropě. Když nastoupila do školy, Jana se vrátila do činohry.

Lásky a milování

Jana Hubinská se na veřejnosti příliš neobjevuje a své soukromí si přísně střeží. „… já jsem do někoho a něčeho zamilovaná stále“, přiznává, ale své vztahy s muži tají. Na prahu šedesátky se svěřila, že by se partnerovi po svém boku nebránila. Zatím štěstí najít toho pravého neměla. Prý se jí muži bojí a otevřeně to přiznávají.

Jana je autorkou knihy Raná skúsenosť jedince (2016), věnuje se také fotografii. První výstavu uspořádala s fotkami z Afriky a výtěžek věnovala dvou ghanským sourozencům, které adoptovala a čtrnáct let až do jejich dospělosti podporovala. Přispívá různým nadacím pro děti se zrakovým a sluchovým postižením, na děti z dětských domovů, akcím, aby „bylo na světě méně bolesti a zla.“

close info Jiří Koťátko / CNC / CNC / Profimedia / Jiří Koťátko / CNC / CNC / Profimedia zoom_in Jak to má s muži se Jana svěřila v pořadu NAOSTRO... (Zde TK ke Třem zlatým dukátům)

Herečka a zpěvačka s citlivou, ale nepokojnou duší miluje Prahu, kam se jeden čas chtěla i přestěhovat, miluje smích, hravost, dobrodružství a cestování. Miluje život, protože: „Život je přenádherný a chci si ho užít,“ řekla v loni v jednom rozhovoru, „… základem úspěchu je nevzdat se a zabojovat.“

Zdroje: www.ceskatelevize.cz, www.rtvs.sk, www1.pluska.sk, hubinska.sk, plus7dni.pluska.sk