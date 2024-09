Externí autor 14. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Češka Jana Jakoubková (36) žije doslova život jako z pohádky. Vydala se do světa na zkušenou a podařilo se jí svést malajsijského sultána Muhammada V. (54), kterého si také vzala a nyní je známá jako Nur Diana Petra Abdullah. O svého vyvoleného ale musela bojovat.

Češka se provdala za sultána

Narodila se jako Jana Jakoubková v roce 1983. V dospělosti se vydala do světa a podařila se jí skutečně nevídaná věc. V roce 2010 si vzala za manžela sultána Muhammada V., konvertovala k islámu a změnila si jméno na Nur Diana Petra Abdullah. Titul sultánky ale získala až loni, dlouhých třináct let po svatbě.

V roce 2023 ji zkrátka manžel povýšil do role sultánky a od té doby oficiálně reprezentuje vládnoucí rodinu. Nová sultánka Malajsie nijak nestojí o kontakt se svojí rodnou zemí. „Naši diplomaté se s ní v Malajsii setkali, ona ale zájem o udržování kontaktu s ambasádou neměla," nechal se slyšet pro Televizi Seznam zdroj z Ministerstva zahraničních věcí.

O svoji lásku musela bojovat

Češka Jana byla skutečně nenápadná a dlouhou dobu unikala fotoaparátům a zájmu médií. Do povědomí veřejnosti ji shodou okolností dostala Ruska Oksana Vojevodinová. Modelka se totiž za sultána také provdala a to osm let po Češce v roce 2018. Podle všeho ale neměla ani tušení, že její vyvolený už jednu ženu má.

Ruská modelka se na svých sociálních sítích chlubila vztahem s movitým sultánem a nijak se s tím nepárala. Jakmile zjistila, že už má jednu ženu, udělala obrovskou scénu. Stalo se to dva dny po svatbě v Moskvě. „Manžel byl v koupelně, když zazvonil telefon. Na displeji jméno Bob, myslela jsem, že volá s gratulací jeden z jeho amerických přátel, proto jsem telefon zvedla," nechala se slyšet Oksana.

„Odpovědí mi byl hysterický ženský hlas. ‚Já jsem jeho žena a nikdy bych se neodvážila zvednout manželův telefon!‘ řvala na mě," popsala moment, jak se poprvé seznámila s jeho další ženou – Češkou. Oksana kvůli sultánovi konvertovala k islámu a změnila si jméno na Rihana. Pouhý měsíc po svatbě sultán Rusku opustil a v roce 2019 se s ní rozvedl.

„Řekl mi, že to byla jeho bývalá manželka, která o mně nevěděla a naštvala se. A že mezi sebou mají nedořešené věci kvůli majetku," řekla Oksana o svém nyní již bývalém manželovi. Důvod rozvodu měl údajně být ten, že panovník nevěřil, že je syn, kterého Oksana porodila, jeho. Modelka se navíc o svém vlastním rozvodu dozvěděla z médií.

Sultán Muhammad se s ní totiž rozvedl podle práva šaría tím, že třikrát za sebou zopakoval slovo „talák“. Češka Jana si něco takového nechtěla nechat líbit, ale vše dělala v tichosti. Kontaktovala dokonce otce Oksany. „Brali jsme se tajně, nedělali jsme žádné oficiální oznámení, ale vzali jsme se. Tím pádem jsem jeho první žena, brali jsme se v roce 2010 a oni až v roce 2018. Z toho musí být jasné, kdo je jeho první žena," měla mu napsat.

Sultán musel abdikovat

Panovník sice může mít více žen najednou, ale má to jeden háček. S druhou svatbou ale musí souhlasit jeho první žena, což se v tomto případě nestalo. Kvůli tomu také sultán nakonec abdikoval na svůj úřad. Češka Nur Diana Petra Abdullah se po jeho boku na veřejnosti poprvé ukázala v roce 2022 s titulem sultánka.

V minulých letech se psalo také o tom, že malajsijský sultán má v plánu rekonstrukci zámku Protivín za půl miliardy. Reportéři ale odhalili, že nic není jen tak. Jednalo se o složité pozadí firem, které v obchodě figurovaly. Rekonstrukce nakonec skutečně začala, ale kdo ví, kdy bude dokončena. Zatím to teda nevypadá.

„Firmě malajsijského sultána, který má stát za rozsáhlou rekonstrukcí komplexu na jihu Čech, došly peníze," informovala například Mladá Fronta Dnes. „Poté, kdy MF DNES odhalila pozadí byznysu a to, že zámek měl podle úřadů sloužit pouze jako zástěrka, jak zlegalizovat sankční peníze, společnost zrušila objednávku luxusních dubových podlah. Nemá totiž na jejich zaplacení," informoval Blesk.cz.

Jedno je ale jisté. Češka Jana Jakoubková žije pohádkový sen, který by si přála zažít alespoň jednou za život nejedna malá holčička. Současným jménem Nur Diana Petra Abdullah je sultánkou a má vedle sebe svého panovníka. Navíc je takto šťastná, spokojená a pozornost médií absolutně nepotřebuje.

Zdroje: Blesk.cz, Prima Ženy