Jana Janatová: Jitka z My všichni školou povinní už z morálních důvodů netočí

Dětské hvězdy se k herectví často dostanou úplně náhodou. Sen Jany Janatové (dnes Havlatové) byl stát se profesionální baletkou, a aby se k němu víc přiblížila, zúčastnila se hereckého konkurzu. Najednou hrála v seriálu My všichni školou povinni a další role jí padaly do klína. I přes velkou slávu s herectvím nadobro skončila a přednost dala pochybné víře.

V mládí studovala konzervatoř a zamilovala si balet. Stát se profesionální tanečnicí ale nebylo lehké, svůj talent tak musela nenápadně podsunout osobám, které k profesi nemají zas tak daleko. A tak zašla na svůj první konkurz.

Režisér si ji zamiloval a nabídl jí roli rozmazlené Jitky. Přestože Janatová v osobním životě okupovala zcela opačné vlastnosti, postavu ze seriálu My všichni školou povinni zahrála velice přesvědčivě. Najednou byla chtěnou herečkou a po skončení seriálu se jí ujmul Jakub Sklář a nabídl jí roli v seriálu Synové a dcery.

Než s herectvím úplně sekla, objevila se v televizním filmu Papilon a jedné epizodě seriálu Cirkus Humberto. Pak se navždy ztratila ze záři reflektorů. Jeden by tušil, že se vrátila k tancování, a chvilku tomu tak opravdu bylo.

Po delší odmlce svým fanouškům oznámila, že ji herectví po morální stránce nevyhovovalo. Opravdovým důvodem však bylo členství mezi Svědky Jehovovými a víra, jež se neslučovala s jejím dosavadním životem. S tancováním také přestala, vdala se, přestěhovala se za Prahu a začala podnikat. Otevřela si malou půjčovnu svatebních šatů, byznys pak rozšířila i o kompletní proměnu budoucích nevěst.

Se svými bývalými kolegy se nestýká a o své nové víře odmítá diskutovat. ,,Ano, je to tak. Jsou to docela vážné a osobní věci, nechci, aby to vyznělo nijak špatně,“ řekla deníku Aha.