Půvabná, talentovaná dívenka měla filmovou kariéru na dosah. Přesto se jako nejedna z našich dětských hvězdiček rozhodla vydat jinou cestou. Česká kinematografie nejspíš přišla o jednu skvělou herečku, kterou mohla být, ale její srdce ji vedlo jiným směrem. Na něm ale získala několik velkých rolí…

Na špičkách…

Jejím rodištěm jsou Benátky nad Jizerou, kde chodila na základní školu. Touha tančit a postavit se na špičky jako baletka ji zavedla do Prahy na Taneční konzervatoř. Její pradědeček vedl při obecní škole loutkové divadlo, ke hrám psal scénáře i písničky, babička s dědečkem byli nadšení herci ochotnického spolku. Možná ji „pošimraly“ geny, které po nich zdědila, přihlásila se proto do konkurzu na seriál ze školního prostředí My všichni školou povinní.

Křehké krásy, ale hlavně talentu šestnáctileté Jany Janatové (*1. března 1968) si okamžitě povšimnul režisér Ludvík Ráža a svěřil jí roli poněkud rozmazlené Jitky Povejšové. Po seriálu, který se natáčel několik měsíců, si zahrála Terezku Cirklovou v seriálu Jaroslava Dietla o osudech sklářského rodu Synové a dcery Jakuba skláře.

close info YouTube / YouTube zoom_in Romazlená Jituška, dcera umělců, kteří věřili, že jejich decra půjde v jejich stopách

Následovala Ema, přítelkyně Františka Cepka, kterou v psychologickém dramatu Papilio z období nacistické okupace ztvárnil, tehdy též vycházejí hvězdička, Filip Renč. Filmovým kamerám dala sbohem jako Lidka Karasová v historickém seriálu Cirkus Humberto.

Od „klapky“ k dalším rolím

Poté se možná budoucí skvělá herečka Jana rozhodla s herectvím skončit. Proč? Prostě jí prostředí této branže „nesedlo“. Vrátila se k baletu, vystupovala jako sólistka v Hudebním divadle Karlín, nějaký čas tančila v taneční skupině UNO.

Pak už jí role nabízeli jiní režiséři: Život či Osud (?). Začala trénovat gymnasty Sparty Praha, má jako taneční trenérka nemalý podíl na úspěších našeho krasobruslaře Tomáše Vernera. Ve městě Sázava, nedaleko obce Xaverov, kde žije, založila dětské muzikálové divadlo, pro hry píše scénáře. Začala vést kurzy klasického i moderního baletu a historických tanců. Spolu s kamarádkou Andreou Strakovou založila J&A original balneo dance, projekt wellness tance ve vodě na základě balneo léčby.

Role životní

Před pětatřiceti lety se stala šťastnou paní Havlátovou a později matkou. Její manžel Petr podniká v oblasti zahradnictví. Mají spolu dceru Simonu a syny Petra a Šimona. V rodině se propojily všechny lásky a talenty rodiny. Starší syn s otcem vede zahradnictví, ve volném čase se věnuje hudbě a skládá. Mladší syn navrhuje zahrady, má cit pro styl a módu, stejně jako tanečně nadaná dcera, která pracuje jako vizážistka. Tou se stala i paní Jana. Kromě toho, že s dcerou pomáhá ženám cítit se sebevědomě a krásně, stále učí tanec a provozuje vlastní půjčovnu společenských a svatebních šatů, které také navrhuje.

close info YouTube / YouTube zoom_in Paní Jana si své místo v životě našla. Píše také knihy pohádek, z nich některé vyšly v audio verzích.

V březnu oslavila své 56. narozeniny a má stále tu hezkou tvářičku Jitušky, jako by ji roky nějak minuly. Možná proto, že se vydala cestou, kterou měla. Plánů má stále hodně. Tak jí lze jen přát, ať se jí daří.

