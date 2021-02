Jak dnes žije dcera Milady Horákové: Čechům odpustila a konečně našla štěstí

„Neplačte - neteskněte moc - je mi to takhle lepší než pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo. Takto se rozletím zase do polí a luk, strání a k rybníkům, na hory i v nížiny. Budu zase nespoutaná, a ten klid a mír. Dejte mi ho - bylo toho tolik, co bylo nutno překonávat - chci už jít." To psala svým příbuzným v posledním dopise Milada Horáková. Její dcera na tato slova čekala 40 let.