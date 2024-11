Radosti i starosti, zdraví či nemoci si nevybírají. Ať řadový občan nebo známá tvář, smutný osud může postihnout kohokoli. Patří mezi ně i herci, mezi nimiž je otec Jany Krausové. Zná ho především starší generace. Jeho jméno je dnes možná trošku pozapomenuté, stopu, kterou zanechal, čas nezavál.

Rodinný propletenec

Janu Krausovou (*25. ledna 1954) známe jako divadelní a filmovou herečku, milovníci výtvarného umění také jako známou keramičku a autorku obrazů. Jak již její jméno napovídá, byla manželkou Jana Krause, s nímž má syny Davida a Adama. David, hudebník a textař vystupuje v show svého otce a zpíval ve skupině Laura a její tygři. Adam je herec a režisér.

Do její velké rodiny můžeme počítat Michaelu Jílkovou, moderátorku a publicistku, neboť byla dvanáct let provdaná za syna Vladimíra Dvořáka. Náš oblíbený bavič a moderátor byl totiž s maminkou paní Jany ženatý. Vzpomíná na něho s láskou, ač byl otčím, měl ji za vlastní a ona mu říkala tati. Dobrali jsme se tak k jejímu biologickému otci, se kterým se vídala jen příležitostně, vyrůstala s maminkou a babičkou.

Loutky a zase loutky

Loutky vám můžou hodně napovědět. Hana Dvořáková, která se k ní také chovala jako k vlastnímu synovi a dceři Haně vodila v televizi loutky, spolupracovala se Štěpánkou Haničincovou. Také Janina maminka byla loutkoherečka a výtvarnice. Prozradit vám zatím můžeme, že se jmenovala Jiřina, pomůže-li vám to, přidáme Genzerová, což je příjmení za svobodna. Byla druhou partnerkou Janina tatínka.

Loutky tu máme ještě jednou. Její tatínek byl loutkář a svého času známý a velmi oblíbený loutkoherec. Vodil malými diváky milovaného maňáska Pepíčka a loutku pejska, když byla televize ještě v plenkách. Psal a režíroval loutkové hry. Loutkářství také externě vyučoval na DAMU, kde později působil jako docent a profesor. Jak s loutkami souvisí pohádkový dudák?

Nejen taťka Pepíčka

Pepíčkův taťka, máme na mysli otce Jany, je zasloužilý umělec a Zasloužilý člen Národního divadla. Na svět přišel 14. srpna 1919. Čtyři roky studoval na dramatickém oddělení Pražské konzervatoře, dva roky před skončením války se stal členem Divadla Na Vinohradech. Zavření scény nacisty ho přimělo spolu s dlouholetým kamarádem Milošem Nesvatbou věnovat se loutkářství. V té době s nimi spolupracovala Luba Skořepová. S ní se stal „taťka“ po válce členem činoherního souboru Národního divadla, kde působil až do roku 1985. S Lubou se také oženil.

Mladí manželé toužili po potomkovi, ostatně jako každý tehdejší mladý pár. Manželství však nejspíš jako mládí kvůli neštěstí, jež je postihlo, neustáli. Jejich naději na rodičovství jim vzala nešťastná nehoda. Řidič dodávky vezoucí několik herců v jedné ostré pražské zatáčce nezvládl řízení a havaroval. Nikdo naštěstí nepřišel o život, kromě malého zárodku, který se začal vyvíjet pod srdcem paní Luby. Stejně jako ostatní, skončila těžce zraněná v nemocnici, bohužel ji zranění vzalo naději stát se matkou. Znovu otěhotnět už nemohla. Rozvedli se.

Na scéně naší zlaté kapličky si oblékl více než stovku kostýmů, některé kusy režíroval, zároveň se dál věnoval loutkařině. V kině se divákům poprvé představil jako taxikář v kriminální komedii Paklíč, v níž spisovatele detektivek skvěle zahrál Oldřich Nový (1944). Byť jsou ve škatulce „pro pamětníky“, komedii Dovolená s Andělem znají zcela jistě i později narození. V ní si střihnul údržbáře Václava Maška. V nesčetněkrát reprízované pohádce se do něho zamiluje princezna Zpěvanka. Určitě víte, o které mluvíme. Vládne v ní král Já I. (Jan Werich) a radí mu Atakdále (Vlasta Burian). Zmiňovat to, že nemoudrý král nechá vysypat všechnu sůl a vyžene nejmladší Marušku, je nošením dříví do lesa. Je to pohádka Sůl nad zlato a své princezně v ní hrál na dudy Josef Pehr.

close info YouTube / YouTube zoom_in Dudák Josef Pehr se svou princeznou Zpěvankou (Stella Májová)

V hereckém důchodu zůstal sám, o jeho loutky měl údajně opadnout zájem, osamocen a nešťastný si tři dny po svých sedmašedesátých narozeninách dne 17. srpna 1967 vzal život oběšením. Pohřben je na pražském hřbitově v Modřanech.

Zdroje: www.expres.cz, www.expres.cz, www.idnes.cz, cs.wikipedia.org