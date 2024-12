Externí autor 5. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Herečka Jana Nagyová zazářila v seriálu Arabela. Jako krásnou princeznu ji milovali diváci všech věkových kategorií. Právě tato role byla v její kariéře nejzásadnější. Štěstí nakonec našla krásná herečka v Německu. V posledních letech razantně změnila image.

Jana Nagyová byla vždy velmi půvabná. Není se čemu divit, že jejímu kouzlu propadlo hned několik mužů. Oblíbená pohádková princezna se vdala celkem třikrát. Se svým současným manželem žije v Kolíně nad Rýnem.

Touha po herectví

Už od dětství to Janu táhlo k herectví. Ze začátku své kariéry se zkoušela uchytit u divadla. Později vystudovala hru na klavír a operní zpěv. V této době se chtěla věnovat především hudbě. Netrvalo to dlouho a všimli si ji filmaři. V sedmnácti letech se tak dostala k filmu. Osudová role přišla o dva roky později. Z Jany Nagyové se stala princezna Arabela.

K této roli přišla tak trochu náhodou. Arabelu původně měla hrát Libuše Šafránková. Ze zdravotních důvodů tuto roli nakonec musela odmítnout. Uspořádal se tak rychlý konkurz, který vyhrála přávě Jana. Tehdy jí bylo pouhých devatenáct let.

Libuše Šafránková se i přes to stala součástí Arabely. Janu Nagyovou dabovala. Začínající herečka mluvila pouze slovensky. Libuška Šafránková tak kolegyni propůjčila svůj hlas v českém jazyce. Po dotočení populárního seriálu byla Nagyová na vrcholu popularity. Mnozí tak byli překvapeni, když nešla z role do role. Mělo to svůj zásadní důvod. Už v devatenácti letech měla svého prvního potomka.

Osobní život

V té době byla herečka vdaná za hokejového trenéra Mira Kuboviče, který byl o jedenáct let starší než ona. Šťastné manželství to ovšem nebylo. Kubovič ve velkém holdoval alkoholu. Právě závislost ho připravila o život.

„Když někdo žije s alkoholikem, tak ví, že takovému člověku je těžké pomoci. Navíc jsem se až časem dozvěděla, že nebýt manželových kamarádů, byl by možná naživu. Chtěli se ho zbavit, a tak ho upili k smrti,“ řekla Nagyová otevřeně. Druhým manželem půvabné herečky se stal německý podnikatel. Ani toto manželství Nagyové nevyšlo a přestěhovala se tak zpátky do České republiky. V Praze zkoušela prorazit jako podnikatelka v oboru kosmetiky.

Právě v tu dobu byl opět o herečku velký zájem ze strany filmařů. V devadesátých letech se začalo natáčet pokračování Arabely. Nagyová tuto nabídku ovšem odmítla. Její roli tak převzala Miroslava Šafránková. V České republice se dlouho neohřála. Opět se zamilovala do cizince a přestěhovala se do Německa. Vdala se potřetí a narodil se jí i třetí potomek.

Důchod a změna image

V současné době žije herečka kousek od Kolína nad Rýnem. Důchod ovšem pobírá ze Slovenska. „Budete se divit, ale protože jsem pracovala v divadle na Slovensku deset roků, tak dostávám maličký důchodek na kafe ze Slovenska. A protože jsem žila i v Čechách, měla jsem firmu a platila jsem sociální dávky, tak bych měla dostat i český důchod. To je tak na další kafe. Čili do jedné nohy a do druhé nohy,“ uvedla Nagyová v rozhovoru pro iDnes.cz.

„Těším se z toho, že někteří lidé jdou už na odpočinek do penzí a já jsem na penzi a začínám pracovat. U mě je to trošku naopak. Je to pro mě velká výzva. Když žena po šedesátce začne pracovat a má ještě v sobě tolik odvahy nebo drzosti, postavit se před kamery? Chci zkrátka ukázat, že ještě něco dokážu a ještě něco v sobě mám a mám co říci divákům,“ prozradila v rozhovoru.

Po celý život byla Jana Nagyová blondýnka. Nyní se ovšem pyšní tmavě hnědými vlasy. I tato barva populární herečce sluší. Stále si udržuje i skvělou postavu. Minulý rok ovšem přiznala, že pár kilogramů nabrala. „Momentálně jsem po operaci kolene, takže mám trochu problémy. Klidně vám to můžu říct, přibrala jsem sedm kilo," přiznala otevřeně v rozhovoru pro Lifee.

Na první pohled je vidět, že na sebe Jana Nagyová dbá. „O vlasy je potřeba neustále pečovat. Já si kupuji kvalitní produkty a u kadeřníka nakupuji speciální olejíčky. S vlasy je nutné neustále něco dělat. Je to stejné jako s pletí a celým tělem. Člověk se má o sebe starat a vlasy k tomu všemu patří," nechala se slyšet.

Zdroje: Topky.sk, iDnes.cz, Lifee