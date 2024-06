Bývala hvězdou televizních obrazovek. Dnes má kdysi slavná herečka problém vyjít s důchodem. Poznáte v této šedesátnici slavnou seriálovou princeznu?

Slavná princezna

Narodila se 9. ledna 1959 v Komárně, v tehdejším Československu. Již jako malá holčička měla o svém životě ucelenou představu. Herectví to však nebylo.

Herečka se chtěla věnovat hudbě. Svůj sen si začala plnit ve svých 13 letech, když získala své první divadelní angažmá. Po absolvování základní školy se herečka přihlásila na konzervatoř.

V Bratislavě vystudovala hru na klavír spolu s operním zpěvem a doufala, že se tímto směrem bude ubírat její život. Osud s ní však měl jiné plány.

V pouhých 17 letech mladou dívku objevili filmaři a herecké kariéře nestálo nic v cestě. Její první filmovou rolí bylo v roce 1972 drama Ďaleko je do neba, následovaly filmy jako Valentín a Valentína a Smrt stopařek.

Na svou životní roli si ale herečka musela pár let počkat. Dostala ji až v roce 1980. Po divácky velice úspěšném seriálu však herečka žádné větší role nedostávala a pomalu se tak vytrácela z podvědomí televizních diváků.

Všechno jinak

Tehdy se jako podruhé vdaná rozhodla zmizet z rodné země a odstěhovala se za svým manželem, podnikatelem Haraldem Schlegelem, do Německa.

Tento krok znamenal také definitivní konec její kariéry. Šance na návrat se herečce naskytla na počátku 90. let, kdy režisér Vorlíček plánoval pokračování kdysi slavného televizního seriálu.

Herečku však znovu do svého seriálového počinu neobsadil. Důvodem byly vysoké finanční požadavky, které si herečka stanovila. Důvodem prý byl i fakt, že herečka se po téměř 12 letech od natáčení změnila.

Zestárla a přibrala pár kilo. Typově tak neodpovídala tomu, co si režisér pod postavou princezny představoval. V roce 1993 se na herečku přece jen usmálo štěstí a dostala roli v dramatu režiséra Eduarda Grečnera, Pozemský nepokoj.

To však hereččinu slávu nespasilo. Podnikala v oblasti kosmetiky, kde se jí příliš nedařilo a její druhé manželství se po několika letech rozpadlo. Na pár let se usadila v Praze, než se rozhodla pro návrat do Německa.

Potřetí se vdala a porodila své třetí dítě. Dnes je jí 65 let a slavnou seriálovou herečku byste v ní hledali jen těžko. Dnes se sice sem tam mihne před kamerou a jako šedesátnice už pobírá i důchod, na život skutečné hvězdy to ale nestačí. „Důchod beru slovenský. Budete se divit, ale protože jsem pracovala v divadle na Slovensku deset roků, tak dostávám maličký důchodek na kafe ze Slovenska,“ uvedla herečka. Víte, o kom tu byla řeč? Samozřejmě o představitelce Arabely, Janě Nagyové.

