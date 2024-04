Jméno slovenské herečky Jany Nagyové je neodmyslitelně spjato s velmi populárním seriálem o jedné princezně, která žije ve dvou světech – pohádkovém a moderním. Jistě, je to Arabela. Tuto princeznu ztvárnila Jana Nagyová, jejíž život byl ale pohádkovému na míle vzdálený. Dnes byste ji nepoznali.

Filmová Arabela to taky neměla lehké, ale jak to už v pohádkách bývá, dobro zvítězilo nad zlem. Ve skutečném životě si ale Jana Nagyová prošla opravdovým peklem...

Rané začátky spojené s divadlem

Jana Nagyová byla velmi pěkná a sympatická. Vystřídala tři příjmení, v Arabele byla Nagyová, jak ji známe, pak se jmenovala Schlegelová, nyní Jana Pulm. Je potřetí vdaná, a jak už jméno prozrazuje, žije v Německu.

Od filmu odešla na míle daleko, i když občas se na malý skok vrátí. Dnes, v pětašedesáti letech, je podnikatelkou.

Jana se narodila v roce 1959 v Komárně a už od malička ji to táhlo k divadlu. Je zvláštní, že nakonec její aktivní herecká kariéra netrvala ani dvacet let. I když její filmografie je delší, nejslavnější rolí zůstala Arabela.

Jana hrála od dětství v amatérském divadle a vystudovala klavír a operní zpěv na bratislavské konzervatoři. Chtěla se stát operní zpěvačkou a myslela si, že její kariéra půjde zcela jiným směrem. Chtěla se věnovat hlavně hudbě, ale v 17 letech filmaře upoutal její křehký vzhled. Tak se dostala k filmu.

Se svou pohádkovou sestrou Xenií, Dagmar Patrasovou, si zahrála už dříve v druhém známém filmu, Smrt stopařek.

Ostatní role už tak známé nejsou, většinou se jedná o slovenské filmy. Naposledy se objevila ve filmovém pohádkovém příběhu Princ Mamánek v roce 2022.

Arabela – jediná životní role

Zatímco ostatní herci jdou z role do role, existují i tací, kteří se zapsali do české kinematografie jen jedinou rolí. A to je i Janin případ. Jedná se samozřejmě o Arabelu, která jde opět, už po několikáté v televizi.

Televizní snímek Sváko Ragan, který byl její filmovou prvotinou, pozornost přitáhl. Po smrti stopařek ale už přišla nikdy nepřekonaná Arabela tvůrčí dvojice Václava Vorlíčka a Miloše Macourka.

Možná není tak známo, že princeznu Arabelu, jejíž krása okouzluje muže nejen v pohádkovém, ale i moderním světě, měla původně hrát Libuše Šafránková. Ta ale pro zdravotní stav nakonec roli vzít nemohla, proto byl vypsán mimořádný a velmi rychlý konkurz.

Jana, tehdy 19letá, tento konkurz vyhrála. Byla vlastně totálním nováčkem a hned dostala hlavní roli. Hrála přesně tak, jak si tvůrci představovali, problémem byla ale její slovenština, proto ji nakonec Libuška Šafránková aspoň nadabovala...

Role Arabely Janě přinesla neskutečnou popularitu a zdálo se, že vystřelí její kariéru raketově do výšin. A to by se asi i stalo. Jana ale neuměla šance využít, anebo možná nechtěla.

Peklo s alkoholikem: Proč se nestala tak slavnou, jak mohla?

Herečka byla totiž už takto mladá vdaná, a to za hokejového trenéra Mira Kuboviče. Dokonce i svou dceru porodila v 19. Spolu s natáčením nemohla roli matky stíhat a velmi drsně okusila realitu všedního dne. Prošla si pak doslova peklem. Ani svatební šaty od Theodora Pištěka, který oblékal i Arabelu, jí štěstí nepřinesly. Její manžel byl o 11 let starší a holdoval alkoholu. Ten jej připravil i o život, a to poměrně brzy.

Jana Nagyová k manželství řekla: „Když někdo žije s alkoholikem, tak ví, že takovému člověku je těžké pomoci. Navíc jsem se až časem dozvěděla, že nebýt manželových kamarádů, byl by možná naživu. Chtěli se ho zbavit, a tak ho upili k smrti.“ Její manžel zemřel na rakovinu jater. Jana tuto skutečnost velmi dlouho tajila. Dlouho se s osudem její první lásky nemohla vyrovnat, dávala si za vinu, že tomu nezabránila.

I když po Arabele získala angažmá na Nové scéně v Bratislavě a objevila se i v několika filmových a televizních rolích, byly to role malé a neprůbojná Jana pomalu upadala v zapomnění.

Její první manželství se velmi brzy rozpadlo, protože nebylo zralé. Jana se poté vdala podruhé, už za německého podnikatele. Herectví pověsila na hřebík. Věděla, že ve filmu už neuspěje a smířila se s tím, že její životní rolí zůstane Arabela. V Čechách už šanci nedostala, a anii na Slovensku to nebylo slavné.

Comeback se nekonal

Až pak v 90. letech mohla zažít comeback, protože se natáčelo po letech „pokračování“ Arabely. Proslýchá se ale, že si Nagyová, zvyklá zřejmě na německé peníze, řekla za roli tolik, že ji nakonec režisér přeobsadil a Arabelu hrála jiná herečka. Chtěla honorář jako nejlepší české herečky. Psalo se i o tom, že po 12 letech vypadala jinak, méně křehce, jak už to u maminky dvou dětí je.

Návrh k filmu se tedy nekonal. Jana ale začala jezdit domů více, protože i její druhé manželství krachlo. Nakonec přesídlila do Prahy a podnikala v oblasti kosmetiky. Ani to jí však nevyšlo a zejména po rozpadu Československa trpěla velkým finančním nedostatkem.

Nakonec se rozhodla pro návrat do Německa. Tam se potřetí vdala za Tonyho Pulma a porodila třetí dítě. Dnes žije jako žena v domácnosti, a jak sama v několika málo rozhovorech prozradila, po herectví se jí stýská. Byla ale vyslyšena a zahrála si ještě jednu aktuální roli.

Důchod, a ještě jedna role

Vloni jsme mohli Janu Nagyovou totiž vidět poněkud nečekaně na plátně ještě jednou. Objevila se ve filmu Dvě slova jako klíč.

„Těším se z toho, že někteří lidé jdou už na odpočinek do penzí a já jsem na penzi a začínám pracovat. U mě je to trošku naopak. Je to pro mě velká výzva. Když žena po šedesátce začne pracovat a má ještě v sobě tolik odvahy nebo drzosti, postavit se před kamery? Chci zkrátka ukázat, že ještě něco dokážu a ještě něco v sobě mám a mám co říci divákům,“ uvedla v rozhovoru.

Poznali byste ji teď? Je totiž proti očekávání brunetka:

Úsměvné je i to, že díky angažmá na Nové scéně v Bratislavě pobírá důchod i na Slovensku, přestože žije u Kolína nad Rýnem. Na otázku ohledně důchodu médiím prozradila, že bere slovenský. „Budete se divit, ale protože jsem pracovala v divadle na Slovensku deset roků, tak dostávám maličký důchodek na kafe ze Slovenska. A protože jsem žila i v Čechách, měla jsem firmu a platila jsem sociální dávky, tak bych měla dostat i český důchod. To je tak na další kafe. Čili do jedné nohy a do druhé nohy,“ řekla Nagyová, která vypadá stále velmi dobře.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Jana Nagyová na tskovce k filmu Dvě slova jako klíč, Lucerna, Praha

