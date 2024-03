Příběh herečky a modelky Jany Novákové ukazuje, že i s tím nejběžnějším jménem můžete dobýt svět. Asi si na tuto krásku už nevzpomínáte. Měla skutečně nakročeno ke slávě, jenže její život byl zmařen v pouhých dvaceti letech.

Dívka s nejčastějším českým jménem, Jana Nováková, se narodila v září roku 1948 v Praze a její život byl velmi krátký. Přesto ale dokázala okusit chuť slávy.

Byla nadaná a na co sáhla, to jí šlo

Jana byla velmi pohybově nadaná – chodila na balet a dělala gymnastiku, později své sportovní aktivity rozšířila i na tenis, vodní lyžování, golf a jezdila na koni. Navíc jí to všechno šlo, stejně jako škola.

Toužila stát se lékařkou, ale později od svého snu upustila. Přešla na dvanáctiletou školu, která připravovala na vstup na školu vysokou, a i tu s velmi dobrými výsledky dokončila. Na co sáhla, to se jí dařilo. Když k tomu ještě přidáme její zálibu v poezii, literatuře, filmu a módě, je jasné, že se jí měl otevřít velký svět.

Od modelingu do světa filmu

Nejprve to vyzkoušela v modelingu, ale už věděla, že chce k filmu. Zhlédla se v takových hercích, jako byli Gregory Peck nebo Audrey Hepburn či Marcello Mastroianni. Začala se tedy pomalu objevovat v krátkých filmech a dokumentech o módě. A až pak přišla její první větší role.

Jistě všichni známe film Lásky jedné plavovlásky. A známe ho i po dekádách. A právě v tomto filmu dostala Jana Nováková epizodní roličku přímo od Miloše Formana. Některé zdroje ale zaměňují její běžné jméno s jinou herečkou, sám si to myslel i Miloš forman.

V roce 1966 už měla rolí více, objevila se v dílech O slavnosti a hostech, Martin a devět bláznů a ve sci-fi Konec srpna v hotelu Ozon. Ostatně, pokud je fakt, že v „plavovlasých láskách“ nehrála, ale byla to její jmenovkyně, pak právě film O slavnosti a hostech byl její skutečnou prvotinou. Film byl do kin uveden pod názvem Zpráva o slavnosti. Film vyvolal velký skandál, a to i z politických důvodů – údajně se v něm našel sám prezident Antonín Novotný a cítil se uražen.

Průlom nastal, když si zahrála asistentku Oldřicha Nového, Mabel, ve filmu Fantom Morrisvillu od Bořivoje Zemana. V konkurzu na tuto roli zvítězila nad tehdy již mnohem známějšími herečkami. A její kariéra začala.

Podívejte se na vzpomínku zde:

Zdroj: Youtube

Svět velkého filmu a úspěch

Po této roli, která byla kritikou i herci označena jako bezchybná, byla Jana Nováková skutečně na výsluní. Tomu, aby ji zvládla dobře, věnovala hodně času, zdokonalovala se, učila se anglickou literaturu i dobové zvyky. Ještě v témže roce si zahrála v Dámě na kolejích a filmu Ta naše písnička česká.

Herečka Vlasta Fabiánová ji doporučila, aby se přihlásila na DAMU a získala patřičné vzdělání. Sama Fabiánová zde jako docentka učila. Tam se Jana dostala, ale školu nakonec nedokončila… Zemřela.

Její poslední rolí byla role ve známém filmu Nebeští jezdci z roku 1968, kde si zahrála anglickou dívku Patricii.

Tragický konec velké naděje

Jana byla výborná, úspěšná a oblíbená. Zdálo se, že není nic, co by ji mohlo stát v cestě. A ona chtěla svému štěstí co nejvíce pomoci.

Možná i proto se provdala za o dvě generace staršího německého obchodníka Eugena Grubera. Poznali se ve Vysokých Tatrách při natáčení filmu. Už tehdy byl muž starý a nemocný, zotavoval se tam po těžké operaci a byl na místě dokonce s manželkou a synem. Jana v tom ale viděla svou šanci a nic ji nezastavilo.

I když se velmi líbila jeho synovi, nakonec skončila s bohatým otcem. Samozřejmě ho úplně pobláznila a potřetí ženatý Němec se rozvedl.

Odjela s ním žít do Mnichova, kde však také 3. prosince 1968 zemřela. Lépe řečeno, byla nalezena zavražděná. Psalo se o emigraci, ale Jana měla jako oficiální manželka Němce možnost Československo opustit. Byli spolu jen pár měsíců, ale manželství bylo strašné.

Okolnosti její násilné, a hlavně předčasné smrti, nebyly dodnes objasněny. Jediné, co se ví, že ji zabil její manžel, který se hned potom sám oběsil.

I v Německu se ještě před smrtí objevila v několika filmech a seriálech. Není pochyb, že i v Německu by se dobře ve filmu uchytila a etablovala. K tomu už však neměla šanci.

Objevily se spekulace, že důvodem mohla být žárlivost jejího staršího manžela na její mládí, krásu a úspěch, anebo snad dokonce špionáž či obchod se zbraněmi.

Některé archivní dokumenty totiž naznačují, že příběh mohl být jinak. Gruber, který strávil poměrně dost času v Československu, byl několikrát vyšetřován pro podezření z nelegálního obchodu se zbraněmi. Přitahoval tak pozornost československých i německých zpravodajských služeb.

Postelové scény pod dohledem manžela. Osudný den

„Když se točily postelové scény, vymínil si, že bude u toho. Na Janu hodně žárlil,“ vzpomínal po letech Janin filmový kolega z Nebeských jezdců – Jiří Bednář.

Její žárlivý manžel nakonec nebyl schopen krásu své mladé ženy ustát. Vše se snad semlelo velmi rychle. Navíc se pak Jana během natáčení filmu Lysistrata zamilovala do mladého studenta. Dokonce se chtěla snad i rozvést, a to Gruber neunesl.

Strašně se pohádali a stařík ve vzteku začal svou krásnou ženu škrtit a pak na ni vystřelil čtyři rány z pistole. Pak spáchal sebevraždu.

Protože v Československu v té době proběhl srpen 1968, bohužel se důkladnému vyšetřování její smrti nikdo nevěnoval. V novinách vyšla jen krátká informace.

Jedna velká kariéra tak skončila. Krásná dvacetiletá blondýnka s velkým talentem, která chtěla žit v luxusu a pohodlí a neváhala kvůli tomu rozvést starého německého boháče, jenž by mohl být jejím dědečkem, za svou touhu zaplatila nejvyšší cenu.

