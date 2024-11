Externí autor 2. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Půvabná herečka a modelka Jana Nováková byla velmi nadaná a všichni jí předpovídali velkou budoucnost. Oplývala neskonalým hereckým talentem a byla nádherná. Bohužel si vzala špatného muže, který nedokázal unést její slávu.

Talent, který nešlo přehlédnout

V roce 1948 se v Praze narodil rozkošné děvčátko Jana Nováková, která byla od malička všestranně nadaná. Oblíbila si spoustu sportů jako jízdu na koni, golf nebo gymnastiku. Mezi svými vrstevníky vynikala nejenom talentem, ale také krásou. Když trochu povyrostla, začala psát básně a jejím mentorem byl František Hrubín.

Vysnila si, že by mohla být lékařkou. Nastoupila na zdravotnickou školu, ale vydržela tam pouhé dva roky. Nakonec se totiž rozhodla, že bude dělat to, co ji skutečně baví. Její přátelé Janě neustále říkali, že by se měla přihlásit do kurzu pro modelky. Její krása byla skutečně působivá.

V osmnácti letech kurz dokončila a pomalu si ji začali všímat lidé od filmu. V necelých osmnácti letech začala dostávat malé role. Zúčastnila se soutěže Miss film 66 a skončila druhá. Následně si ji v roce 1966 zvolila švédské velvyslanectví za patronku svého tradičního svátku svaté Lucie.

Úplně poprvé se před kamerou objevila v 17 letech ve filmu O slavnosti a hostech. Už v té době si začali režiséři pomalu všímat, že má Jana skutečně talent. Rok 1966 pro ni byl zlomový. Zúčastnila se hereckého konkurzu, kdy se ze 400 dívek dostala do užšího výběru, ve kterém se objevila notoricky známá jména jako Jitka Zelenková, Jana Drbohlavová nebo Zuzana Burianová.

Tehdy se jednalo o film Fantom z Morrisvillu a režisér Bořivoj Zeman dal nakonec přednost před všemi Janě Novákové, protože v roli Angličanky z 20. let vypadala naprosto kouzelně. Jana byla noblesní, jemná a naprosto dokonalá. Dívka brala roli velmi vážně a pilně se připravovala. Dokonce si nakoupila příslušnou literaturu, aby měla o své roli co nejvíce informací.

Zavraždil ji žárlivý manžel

Epizodní roličku si zahrála ve Formanově filmu Lásky jedné plavovlásky a herečka Vlasta Fabiánová jí jednoho dne doporučila, že by se měla přihlásit na DAMU. Tu ale nestihla kvůli tragickému osudu dokončit. Jana byl velmi ambiciózní a i přesto, že se ve filmu objevovala vedle hereckých es, jako byli Oldřich Nový nebo Květa Fialová, ona však chtěla víc.

Moc si přála, aby byla známá i za hranicemi. V pouhých osmnácti letech byla přesvědčená o tom, že se jí tento sen může vyplnit pouze v případě, že se provdá za movitého cizince. Během natáčení amerického koprodukčního filmu Lyžařská horečka se seznámila s o mnoho let starším Němcem Eugenem Gruberem, kterého si v roce 1967 vzala a přestěhovala se do Mnichova.

Janě se líbilo, že její manžel má kontakty u filmu, je starší a také bohatý. Když natáčela film Nebeští jezdci, její manžel si doslova vymohl, aby byl u všech milostných scén. Byl totiž extrémně žárlivý a neustále svoji mladičkou partnerku podezíral z nevěry. Premiéra filmu byla v Praze, ale tam jí zakázal odcestovat.

Jejich vztah vůbec nebyl idylický, jak si Jana představoval. Manželství se starším a bohatším mužem ji sice dostalo do Německa a získala tak i zahraniční role, ale zaplatila za to daň nejvyšší. Krize v jejich vztahu se postupem času stále zvětšovala. Jana už nedokázala snášet chování svého despotického manžela.

Po nějaké době si skutečně našla milence ve svém věku a chtěla se rozvést. Vše už bylo připraveno a Jana mohla začít úplně znova. Pak došlo k osudnému večeru. Psal se 4. prosinec 1968 a Jana se s Gruberem začala hádat. Bohužel jejich hádka naprosto vygradovala.

Manžel dostal totální amok zuřivost a nedokázal se ovládat. Nejdříve chytnul Janu a začal ji škrtit. Poté čtyřikrát vystřelil z pistole. Jakmile si uvědomil, co způsobil, obrátil zbraň proti sobě a zastřelil se. Byla to obrovská tragédie, kdy vyhasl život talentované herečky, která měla před sebou obrovskou budoucnost.

Zdroje: Medium.seznam.cz, Super.cz