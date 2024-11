Není důchodce jako důchodce. Pro někoho zní slovo penze děsivě, jiní se do důchodu těší, chtějí si svou poslední životní kapitolu užít. Je nemálo těch, kteří byť věkem v důchodu stále pracují, ať již proto, že jen s penzí nevyjdou, či si bez práce svůj život nedovedou představit. A co Jana Paulová?

I stáří může být krátké

Penzistkou je Jana Paulová (*19. února 1955) už několik let, ale na stárnutí nemá čas. To, jako kdyby vědělo, že není vítaný host, před jejími dveřmi se zastaví a běží o dům dál. V rodině paní Jany drží žezlo v ruce pohoda, radost a láska, stáří je tak na ni krátké, nemá u ní místo.

Dřív, než se za ní v jednadvaceti zavřely dveře DAMU, byla už přes dva roky zamilovaná do o čtyři roky staršího jazzového klavíristy, skladatele a později pedagoga Milana Svobodu (*10. prosince 1951). Navzdory nelibosti rodičů se za něho po dvou letech randění provdala. Dodnes spolu tvoří harmonický pár, což bezesporu přispívá k její duševní pohodě, a tím také k jejímu stále mladistvému vzhledu.

Radost jí i manželovi dělají také jejich dcery. Starší, po tatínkovi hudebně nadaná Adéla žije v Indii, se svým mužem, odborníkem na informační technologie. Je také skvělý bubeník, Adéla hraje na klavír a tradiční indický nástroj sitár, v létě spolu koncertují. Anežka si našla domov ve Velké Británii. Ta má zase blíže k povolání maminky. Je překladatelka, z francouzštiny přeložila několik divadelních her, z nichž například v komedii Lady Oskar hraje paní Jana hlavní roli.

Jako zamlada

Nejen radost a láska, ale také rodina prolínají pracovní život paní Jany. Pro již zmíněnou hru, kde Jana hraje podnikatelku a bývalou modelku Claru Barnier a zároveň ji režíruje, složil hudbu její manžel. Uvádí ji Divadlo Kalich. Není však jediná, ve které na tamní scéně účinkuje. Ze čtyř zmíníme alespoň skvělou komedii Bez předsudků, ve které coby Fiona s Pavlem Zedníčkem v roli Diega baví diváky už celých dvacet let.

close info Dalibor Puchta / CNC / Profimedia / Dalibor Puchta / CNC / Profimedia zoom_in Dlouholetí divadelní partneři v komedii Bez zábran

Herečku stále plnou energie práce baví a naplňuje. A má ji dost, mimo divadla i v televizi. Vidět ji můžeme v nováckém seriálu Jedna rodina, „pracuje“ jako psycholožka Jarmila Kočková v Ordinaci v růžové zahradě. Až do letošního šestého kola, než ji a jejího tanečního partnera Robina Ondráčka vyřadil jive, jí fanoušci a blízcí drželi palce v soutěži StarDance, kde tančila jak zamlada.

Stáhnout se do ústraní hereckého důchodu nemá ani chuť ani čas. Co víc, není tak závislá na výši toho starobního. Co jí totiž přijde od státu na účet, hned odejde na povinné platby pojištění, které musí jako každý pracující odvést. „Co zaplatím na důchodovém pojištění, tak vlastně dostanu od státu. Nula od nuly pojde,“ přiznala energická herečka, která zářila ve StarDance. Z peněz z důchodu si tak nic neužije, ale jinak si ho plná elánu pracovně užívá.

close info Jindřich Mynařík / CNC / Profimedia kameňák / Jindřich Mynařík / CNC / Profimedia kameňák zoom_in „Vilma“ s „Pepou“ a režisérem Kameňáku

