Tento sympatický pár spolu bude zanedlouho neuvěřitelných 50 let. Když se půvabná herečka zamilovala do nadaného jazzového hudebníka a chtěla si ho vzít, její rodiče byli razantně proti. Ještě, že je tenkrát neposlechla. Stal se totiž její osudovou láskou. Poznáte krásný pár na snímku?

Sympatická herečka pochází z umělecky založené rodiny a narodila se 19. února 1955 v Praze. Její matka i otec byli herci a operetní zpěváci. Po střední škole se dostala na DAMU, kde úspěšně vystudovala herectví. Hrála v divadle Semafor, v Hudebním divadle v Karlíně nebo v Městských divadlech Pražských.

Od roku 2016 hraje v divácky oblíbeném seriálu Ordinace v růžové zahradě. I přesto, že má už úctyhodných 69 let, tak se letos zúčastní třinácté řady taneční soutěže StarDance. Notoricky známá je také z filmové komedie Kameňák, kterou jedni milují a druzí nenávidí. Přesto se najde jen málokdo, kdo by tento kultovní film neviděl.

„Mám pocit, že Kameňák viděli snad všichni, protože jinak by to přece nemohli kritizovat. Je zvláštní, že se tady něco pranýřuje, a přitom se na to všichni koukají. Já si říkám, že můj život je příliš krátký na to, abych se dívala na něco, co mě nebaví, nebo se mi nelíbí," řekla na adresu filmu v rozhovoru pro iDnes.cz.

Náruživá cestovatelka

Herečka miluje cestování, které se postupem času stalo její vášní. Nejvíc si zamilovala Indii, kde mimo jiné založila školu pro sirotky. „Není to sice druhý domov, ale je to země, která mě pořád neuvěřitelně fascinuje, i když jsem tam byla mockrát, pořád tam mám co objevovat. Dřív jsem si myslela, že bych v Indii dokázala strávit zbytek života, ale dnes už to tak necítím," prozradila.



Kromě Indie byla také dvakrát v Africe. Tu si ale nezamilovala a vracet se tam nehodlá. „Viděla jsem takzvanou Velkou pětku ve volné přírodě, viděla jsem národní parky, úžasnou přírodu, to všechno bylo hezké, ale nemám potřebu se tam vracet. Asi je to tím, že tamní kultura je mi opravdu hodně vzdálená, nerozumím jejich filozofii, jejich přístupu, nerozumím, čemu se smějí," přiznala.

Její maminka zetě nesnášela

Herečka svého životního partnera poznala v době, kdy jí bylo pouhých devatenáct let. Když přivedla svého vyvoleného domů, její maminka byla naprosto zděšená. Dlouhovlasý hudebník, který chtěl dobýt svět nebyl podle její maminky to pravé ořechové. Herečka je samozřejmě nyní ráda, že si do svého vztahu nenechala mluvit, protože zanedlouho oslaví krásných 50 let spolu.

„My jsme se potkali, zamilovali se do sebe a od té doby jsme spolu. Rodiče nám v tom hrozně bránili. Měla jsem to těžké s mojí maminkou. Ta totiž neodhadla, že jsem potkala úžasného chlapa. Nechtěla nám jít na svatbu. On měl tenkrát dlouhé vlasy, byl to takový jazzman, a ona si představovala, že jí přivedu nějakého pana doktora. A ono ne," řekla pro eXtra.cz.

Brali se v roce 1977 a mají spolu dvě dcery Anežku a Adélu. Když její maminka viděla, jaká jsou krásná rodina, a jak se jim daří, tak nakonec povolila a svého zetě vzala na milost. Recept na šťastné manželství ale herečka nemá. „Žádný obecný recept neexistuje, každý člověk preferuje ve vztazích něco jiného. U nás je to láska, vzájemný respekt, smějeme se stejným věcem, nevlastníme se navzájem a prostě nás baví spolu být," řekla pro Denik.cz.

Roli babičky miluje

V roce 2021 mladší dcera Anežka přivedla na svět holčičku, která dostala jméno Allegra Jana. „Měla jsem to štěstí, že jsem na přání své dcery mohla být u toho, když moje vnučka přišla na svět. Pojmenovali ji Allegra, protože její jméno znamená „šťastná, živá“, a protože má britského tatínka," nechala se slyšet šťastná babička pro Super.cz.

Z nové životní role byla naprosto nadšená. „Ani jsem si nemyslela, že být babičkou mi přinese takovou radost a štěstí. Na světě je zase krásně a všechno dává smysl," řekla s tím, že své křestní jméno Jana dostala právě po své babičce, která je právem hrdá.

„Dostala i prostřední jméno - Jana, prý z lásky ke mně. Moc si všechny ty věci okolo miminka užívám a rozpomínám se, jak jsem to s holkami dělala já," dodala. Stále nevíte, kdo za slavný pár je na snímku? My vám to tedy prozradíme. Jedná se o charismatickou herečku Janu Paulovou a jejího manžela Milana Svobodu.

