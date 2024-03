Jasmína Maurerová 19. 3. 2024 21:51 clock 4 minuty gallery

Pamětníci doslova milují hit s názvem Den je krásný. Tato písnička zazněla ve filmu Starci na Chmelu a nazpívali ji Karel Gott s Janou Petrů. Zatímco jednoho čekala dlouhá a hvězdná kariéra, toho druhého stihnul krutý osud. Jana Petrů zemřela strašlivou smrtí.

Jeden z vůbec prvních českých filmových muzikálů Starci na chmelu režiséra Ladislava Rychmana patří dnes už mezi klasiky. Písničky, které ve snímku zaznějí, si dodnes lidé pobrukují, a to dokonce i omladina. Jsou tak chytlavé a líbivé, že zaujaly napříč generacemi i po šedesáti letech od doby, kdy byl film natočený.

Jednou z písní, která se lidem do hlavy dostane nejčastěji, je nepochybně ta s názvem Den je krásný. Na svědomí ji mají mistr Karel Gott a zpěvačka Jana Petrů. Karla Gotta asi není nutné představovat, zato Jana Petrů nemusí být českému posluchači až tak známá. Jistou vinu na tom určitě nese i fakt, že se zpěvačka stáhla z veřejnosti, a pak i brzy a tragicky zemřela.

Jana Petrů se narodila 14. července 1938 v Praze. Na vrcholu kariéry a nejvíce v povědomí českého posluchače byla v šedesátých letech minulého století. V tu dobu se právě točil film Starci na chmelu a do toho nazpívala i několik duetů. Mezi ty nejznámější interprety, se kterými měla čest spolupracovat, byli například Josef Zíma, Milan Chladil, Karel Hála, Stanislav Procházka a v neposlední řadě právě i výše zmíněný mistr Karel Gott.

Vyfoukla slavíka Vondráčkové

V té době rozhodně byla obávanou konkurentkou, a to dokonce takovou, že v roce 1964 vyfoukla Heleně Vondráčkové bronzového slavíka. Ještě rok předtím přitom byla na čtrnáctém místě. Nicméně Heleně Vondráčkové to vskutku nemuselo vadit, rok následující získala slavíka zlatého.

Nebyla to ale sláva, po které Jana Petrů nejvíce toužila. Málokdo totiž v tu dobu vůbec tušil, že krásná zpěvačka je už vdanou paní. Její manžel byl Pavel Staněk, člen Orchestru Karla Vlacha. Ten byl v té době na povinné vojenské službě, a tak není divu, že na otázku týdeníku Mladý svět, co si Jana přeje nejvíce, se jim dostalo odpovědi, že je to samozřejmě návrat manžela z vojny a obdržení vlastního bytu.

Štěstí se ale na Janu nesmálo vůbec dlouho, radost z kariérního úspěchu v letech 1963 a 1964 vystřídal obrovský smutek v roce 1969. V lednu byl nalezen její manžel utonulý, a to dodnes za nevyjasněných okolností. Bylo mu pouhých jednatřicet let.

Náhle se z veřejnosti stáhla i Jana. Kdo ví, možná to bylo kvůli této tragické události, možná také z důvodů politických. O jejím životě neexistuje mnoho zpráv, a tak se novináři Ondřeji Suchému nepátralo zrovna lehce. Nicméně teorii, že to bylo právě z důvodů politických, což ostatně v tu dobu nebylo nic zvláštního, mu nakonec potvrdila i Janina neteř Jana Bejdová.

Suchý pokračoval v pátrání, co se s někdejší velmi oblíbenou zpěvačkou stalo, a tak poprosil o pomoc veřejnost v rozhlasovém vysílání. Na to konto se mu ozval jeden z posluchačů, že Jana Petrů měla snad zemřít při automobilové nehodě. V roce 2009 ale novinář obdržel zprávu novou, přímo od Janiny neteře.

Zemřela strašnou smrtí

Ta mu sdělila, že datum úmrtí, tedy 6. května 1990 souhlasí, nicméně příčinu smrti vyvrátila. Vzápětí pak dodala tu skutečnou, ale až příliš krutou a mrazivou. Jana Bejdová uvedla, že její teta uhořela ve svém vlastním bytě.

„Zemřela opravdu strašným způsobem, uhořela ve svém bytě. Byla to velice hodná, milá žena, moc ráda na ni vzpomínám,“ napsala tehdy Ondřeji Suchému Janina neteř. Kdo ví, kde by oba manželé byli dnes, a co by pro české posluchače a nadšence do kultury ještě vymysleli a nazpívali. Osud k nim byl více než krutý, a tak nezbývá než jen doufat, že jejich slibně rozjeté kariéry snad pokračují v nebeských výšinách.

Zdroje: krajskelisty.cz, zeny.iprima.cz, blesk.cz