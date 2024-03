Zkusíte identifikovat tuto malou holčičku? Je to jedna z momentálně nejobsazovanějších českých hereček. Křehká blondýnka ale umí zahrát i pěknou dračici, přestože působí velmi étericky. V každé roli je skvělá. Je vidět, že se udržuje ve formě, protože v jejích 42 letech vypadá pořád jako dvacítka.

Tuto blondýnku se nebojíme nazvat jedním z největších současných talentů. Za své umění byla i oceněna, ale pojďme nahlédnout do jejího života postupně.

Přirozenost, křehkost, ale velká síla

Narodila se 5. srpna 1981 v Jičíně a její cesta do světa herectví měla kořeny v její dětské vášni pro zpěv a tanec. Nezapřela ani výrazné komediální schopnosti. Chodila na zpěv i do dramatického kroužku, tančila lidové i společenské tance.

Po ukončení studia na Janáčkově akademii múzických umění v Brně v roce 2003 zahájila svou profesionální hereckou kariéru působivými jevištními výkony a rychle se prosadila jako všestranná herečka.

Svým projevem ozdobila různé divadelní scény, mimo jiné HaDivadlo v Brně a později i pražské Divadlo Na zábradlí.

Její filmografie je pestrá a sahá od srdceryvných dramat až po odlehčené komedie. Jednou z jejích obrovských předností je to, že je velice přirozená. Právě pro tuto svou vlastnost, talent a výrazné herecké výkony zaujímá významné místo v českém filmovém a televizním průmyslu.

Slavné, a ještě slavnější role

Tato herečka debutovala ve filmu v šedesátiminutové studii Jana Prušinovského Nejlepší je pěnivá. Za sebou má i roli v dánském dramatu Praha a do role Čárkované v komedii Vratné lahve ji obsadil Jan Svěrák. Ve filmu Ocas ještěrky ztvárnila úřednici realitní kanceláře.

V televizi ji pak diváci mohli vidět v seriálech Comeback a Zázraky života, nebo ve filmu Bohdana Slámy Čtyři slunce.

Uznání kritiky si vysloužila tato herečka například za hlavní roli židovské herečky Hany ve filmu Protektor, za kterou získala prestižní cenu Český lev pro nejlepší herečku. Její role v tomto filmu ukázala její herecký rozsah a potvrdila status jedné z nejtalentovanějších současných hereček.

Nově pak zazářila i ve velmi vtipném a oblíbeném seriálu Černé vdovy, kde si zahrála poněkud zakřiknutou „mužovražedkyni“ Renatu Jůzlovou po boku Jitky Čvančarové a Lucie Siposové. Nutno dodat, že tento seriál nás skutečně rozesmíval.

Vidět jste ji mohli i v seriálu Osada a v hlavní roli v novém filmu Ostrov, kde hraje manželku Jiřího Langmajera v další tragikomické situaci ztroskotání malého letadla na pustém ostrově.

K nejnovějším rolím pak patří i hlavní role v kriminálním dramatu Němá tajemství, jež letos zářiol na Českých lvech. Jeho ústředním tématem je nemoc afázie. Pro herečku bylo toto natáčení velmi specifické: „Toto natáčení pro mě bylo opravdu hodně emočně náročné, a nejen pro mě. Možnost točit něco tak silného ale přichází jen jednou za čas, tudíž jsem si to ve výsledku velmi užila, což zní možná paradoxně. S každou filmovou rolí, která mi vleze do života, se vždycky musím nějak rozloučit. Hodně pomáhá procházka v přírodě nebo kontakt se zvířaty, moc ráda chodím třeba do zoo. Odpojit se od příběhu je důležité. Pokud to neudělám, obvykle se to nějakým způsobem projeví. Buď onemocním nebo jsem unavená a vyprchá ze mě radost ze života,“ uvedla herečka v rozhovoru.

Kromě filmových úspěchů se tato herečka v roce 2016 zúčastnila také oblíbené taneční soutěže StarDance, kde se protančila až do finále a prokázala tak své rytmické schopnosti i mimo hereckou sféru.

Už jistě víte, o kom je řeč. Pokud ne, zde jsou ještě další indicie.

Osobní život

V osobním životě udržuje tato herečka dlouholetý, již dvanáctiletý vztah se svým partnerem, optikem Filipem Žilkou. Potkali se při natáčení reklamy a společně sdílejí život, který se vyznačuje vzájemným respektem a motivací, otevřenou komunikací a společnými záměry a plány. „Určitě mi připadal sympatický a bylo mi v jeho přítomnosti příjemně, ale rozhodně jsem ho v tu chvíli nevnímala jako potenciálního partnera. A on to měl velmi podobně,“ říká herečka.

A tou není nikdo jiný než úžasná Jana Plodková, která i ve svém věku vypadá skutečně na dvacet. Posuďte sami:

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Herečka Jana Plodková

Navzdory úspěchům na filmovém plátně a jevišti si Jana Plodková najde čas sama pro sebe. A má spoustu zájmů. Kromě procházek v přírodě se věnuje i sportu, což je na ní vidět. Hraje tenis, ráda chodí, tančí, zahraje si na kytaru a zahradničí. Jak sama říká, příroda ji uzemňuje.

Příběh Plodkové, která se od talentovaného dítěte dostala až k jedné z nejuznávanějších českých hereček, je důkazem jejího talentu, komediálních schopností, tvrdé práce a lásky k umění. V současné době je skutečně zárukou kvalitního filmu nebo seriálu.

To jako malá holčička na úvodní fotce jistě netušila.

A ukončeme tímto videem:

Zdroj: Youtube

