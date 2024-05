Externí autor 10. 5. 2024 clock 3 minuty gallery

Herečku Janu Preissovou si diváci pamatují hlavně z komedií režisérky Marie Poledňákové Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Coby krásná Anna v těchto filmech zářila. V soukromém životě ale rozhodně neměla na růžích ustláno. Zažila deprese, nevěru i pokus o sebevraždu.

Krásná Jana, za svobodna Drchalová, se se svým manželem Viktorem Preissem potkala už na studiích na pražské DAMU. Ve čtvrtém ročníku do toho stihli praštit a Jana si vzala příjmení po svém muži. Což se ve světě kamer a červených koberců málokdy vidí, pokud za tím není jiný záměr.

Šarmantní Viktor ženy miloval a nedokázal jim odolat, přestože měl po svém boku jednu z nejkrásnějších žen. Později dokonce vyšlo najevo, že z jeho záletů vzešel nemanželský potomek. V rodině Preissových nastalo období temna, herec si s nastalou situací nevěděl rady, dokonce zvažoval, že ji opustí. To se nakonec nestalo a on dostal druhou šanci.

Ačkoliv Jana obrovský přešlap svému nevěrnému manželovi prominula, dodnes se na toto téma odmítají bavit. Manželství to nicméně přežilo, a tak jsou spolu manželé Preissovi dnes už krásných pětapadesát let.

Nevěrný manžel a nemanželská dcera

„Na ženě záleží, jak se řeší krizová situace, pokud k ní dojde. Muž je v takovou chvíli buď slaboch, nebo zpanikaří. Já jsem v takových situacích kupodivu racionální. Najednou jako by se mi v hlavě ochladily lampy a začnu jednat a myslet pragmaticky,“ cituje Janu Preissovou web zeny.iprima.cz. Ostatně herečka se pravděpodobně chtěla vyhnout scénáři, který si prožila ona sama. Její rodiče se rozvedli a až do svých padesáti let si zažívala peklo.

„Pro mě byl jejich rozchod velké trauma. Dodnes si myslím, že se nespokojenost a krize v manželství dají řešit i jinak než rozchodem,“ pokračuje herečka, která musela strpět záletného manžela.

Synové Jany a Viktora Jan a Martin byli tedy ušetřeni rozvodu a rodina zůstala celá. Nicméně v celé rodině byla atmosféra napjatá, a to i kvůli Janiným psychickým potížím. Ačkoliv na televizních obrazovkách ztvárňovala sice na povrchu křehké, ale v nitru silné ženy, sama se sebou bojovala. Její dlouhodobě neléčené deprese pak způsobily to, že se před kamerou téměř přestala objevovat. A následovalo i divadlo, které tak milovala.

Syn se pokusil o sebevraždu

Depresemi trpěl i její syn Martin. Bohužel v jeho případě to skončilo pokusem o sebevraždu, a tak si nějaký čas pobyl v léčebně. „Doma došlo k běžnému konfliktu, po kterém moje žena i s dětmi odjela. Mluvili jsme spolu pak po telefonu a ona v afektu řekla, že pokud mě život nebaví a chci se uchlastat, tak ať se seberu a jdu se rovnou do lesa pověsit. A já řekl, že teda jo, a opravdu jsem odešel z domu,“ uvedl pro Blesk po letech Martin Preiss, který má za manželku krásnou Martinu, která je taktéž herečka.

Jana Preissová za svůj život ztvárnila mnoho rolí, mezi ty nejznámější kromě těch ve filmech od Marie Poledňákové patří určitě seriál My všichni školou povinní, Putování po Blažených ostrovech, Řád nebo Ex offo.

Její prozatím poslední role jsou ve filmech Případ se štěnicí a v komedii Ženská na vrcholu, kde si zahrála po boku Bolka Polívky jednu z hlavních rolí. „Hraji hodně starostlivou babičku Janinku. Je mi docela podobná, protože ve skutečnosti jsem starostlivá babička, a jsem jí ráda,“ prozradila herečka, která, jak to vypadá, opět našla životní elán a chuť dělat lidem radost skrze filmové plátno.

Zdroje: zeny.iprima.cz, blesk.cz, csfd.cz