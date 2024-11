Externí autor 2. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Jana Sedlmajerová je fascinující osobnost mnoha tváří. Herečka, fotomodelka, výtvarnice terapeutka má za sebou zajímavou životní dráhu. Odkud a kam vedla její cesta? Lituje svých životních voleb? Přesvědčte se sami.

Začátky ve fotomodelingu

Narodila se v roce 1942. Původně studovala střední grafickou školu v Praze a na možnost stát se herečkou vlastně nepomýšlela. Když její otec zemřel, zůstala sama s maminkou a babičkou – a potřebovala finančně podporovat rodinu.

K tomu jí pomohla nevšední krása a příležitost stát se fotomodelkou, které se chopila především jako možnosti, jak vypomoci svým blízkým.

Jedna z jejích fotek se dostala do novin, kde si jí všiml další slavný fotograf a Janina kariéra se mohla v šedesátých letech rozjet naplno. Byla značně vyhledávaná známými fotografy a fotila především šperky a kosmetiku.

Život na filmovém plátně

Díky školním praxím ve studiu Barrandov se setkala s režisérem Jaromilem Jirešem. Toho zaujala její tvář i talent, a tak jí nabídl její první filmovou roli – a to ve filmu Křik.

Zatímco se věnovala natáčení a focení, zvládla úspěšně odmaturovat.

Následovaly další nabídky a Jana Sedlmajerová hrála v mnoha filmech, které můžeme bez váhání označit za kultovní. Například vizuálně nádherná Ukradená vzducholoď, působivé drama Petrolejové lampy, hororová Morgiana, či známé komedie Adéla ještě nevečeřela, Zabil jsem Einsteina, pánové nebo Noc na Karlštejně.

Na poslední zmíněný film velmi ráda vzpomíná, protože při natáčení panovala příjemná atmosféra a vznikla mnohá přátelství, z nichž některá trvají dosud. Režisér Zdeněk Podskalský kolem sebe vytvářel pohodu a výborně se s ním spolupracovalo.

Jana Sedlmajerová se objevila také v populárních seriálech, jako byl například kouzelný Pan Tau nebo kriminální série Hříšní lidé města pražského.

Nicméně grafice se věnovala i nadále, pracovala v reklamní agentuře. Zabývala se zároveň malováním, přitom zároveň žila životy postav pro filmové plátno a procházela světem módy.

Detektivka mého života

O svém životě dokonce napsala Jana Sedlmajerová knihu, která vyšla v roce 2018 u nakladatelství Petrklíč. Na obálce se skví jedna z jejích nádherných portrétních fotografií v medových odstínech.

Jana v jednotlivých kapitolách popisuje svůj život a ilustruje možnosti, které nám okolní svět poskytuje. Je otevřená a jde takříkajíc s kůží na trh.

Poskytuje radu, která se jí samotné osvědčila a dovedla ji v životě na místa, kde si vnitřně přála být.

„Běž, dívej se a ciť, něco se vždy stane. Vezmi každou výzvu, která ti přichází,“ říká herečka a výtvarnice.

Klidný přístav a rajská zahrada

V současnosti se už nevěnuje práci u filmu, jejím posledním výrazným počinem byla právě zmíněná Adéla ještě nevečeřela v roce 1978.

Nyní se zabývá spiritualitou a působí jako terapeutka. Rozhodně má bohaté zkušenosti, ze kterých může čerpat. Těm, kdo hledají štěstí, ho pomáhá nalézt.

„Celý vnější svět je pro nás pouhé zrcadlení, jen vědět, proč to tak je a co nám to chce říct,“ vysvětluje s úsměvem.

Její nezdolný přístup k životu jí pomohl zachovat si krásu, půvab a neuvěřitelně pozitivní vyzařování. Kolem sebe vytváří klidný přístav, ve kterém jako by nestárla. Je plná vnitřní energie, empatie i odhodlání – a je to na ní vidět.

Snaží se být nápomocna druhým na cestě ze svízelných životních situací. Ohledně nejrůznějších radostí, strastí a náročných rozhodnutí:

„Když se vám složí život z toho, co máte rádi, a ještě máte vyrovnané a dobré vztahy, tak o čem ten život je? O procházce rajskou zahradou!“

