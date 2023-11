Listopad před třiceti čtyřmi lety otevřel dveře, na kterých byl předtím nápis: TABU. V 90. letech se začaly objevovat erotické časopisy, v kinech davy diváků sledovaly tehdy už dvacet let starý francouzský film o náruživé Emmanuelle, a televize začala vysílat „lechtivý“ pořad Peříčko…

Lechtivé šimrání

Peříčko byl první „erotický“ pořad v české televizi. Vysílal se v letech 1997 až 2004, nejdřív jednou měsíčně, později každý týden v pozdních večerních hodinách. V intimní atmosféře malého studia hosté z řad známých herců i tváří z tehdejší „nové“ branže probírali všechny možné stránky postelových radovánek, o kterých se do té doby veřejně nemluvilo. Pořad uváděly postupně po sobě půvabné moderátorky. Jednou z nich byla nádherná blondýnka se svůdným dekoltem – Jana Štefánková.

Jana pochází z Havlíčkova Brodu, kde se narodila 17. června 1974. Vystudovala gymnázium a až do dospělosti závodně běhala. Chtěla se stát modelkou, to jí ale zprvu nevyšlo. Po maturitě odešla do Brna, kde na začátku 90. let studovala němčinu na soukromé škole a složila státní zkoušku. Poté jako první studentka z Evropy studovala angličtinu na havajské univerzitě v Manoa. Po návratu si ji zcela náhodou v Brně všimnul fotograf Břetislav Podolník, který ji nafotil pro místní tisk. Jako slavná modelka vešla do povědomí veřejnosti až v roce 1993 na stránkách časopisu Playboy. Stala se Dívkou měsíce a první českou playmate roku.

Jana maminkou, 2005

Do světa

Focení v Playboyi a titul Dívka měsíce nasměrovalo její život na cesty. Jako modelka se dostala do mnoha zemí nejen evropských, ale do Spojených států, Austrálie, Jižní Ameriky. Když pobývala na Seychelách, navštívil ji kamarád z Prahy a řekl jí o konkurzu na Peříčko. Zaletěla si do Prahy a konkurz, jak víme, vyhrála. Později moderovala i společenské akce a jiné televizní programy, vystupovala v reklamách. V roce 2004 si zahrála v krimi filmu Bolero, a to roli sekretářky Izabely Belušové.

Přitom stihla vystudovat Vysokou školu hotelovou a získat titul v oboru gastronomie. A tak pobývala částečně doma, částečně na Seychelách, které se staly jejím druhým domovem.

Jana Štefánková se svým manželem René Tauberem

Ve světě

Posledních patnáct let žije Jana Štefánková se svým mužem, podnikatelem René Tauberem na Seychelách trvale. Mají spolu dva syny, osmnáctiletého Reného a o rok mladšího Erica. Po jejich narození se stáhla ze světa showbyznysu, ale u „byznysu“ zůstala. S manželem podniká v realitách, prodávají domy, kromě toho ona sama nabízí k prodeji do soukromých rukou ostrovy v Pacifiku, Karibiku, Středozemním moři i jinde na světě.

Jana mluví pěti jazyky, včetně kreolštiny. Na ostrovech je honorární konzulkou, pořádá semináře v oblasti obchodní etikety a stolování.

