Patřila k nejkrásnějším a nejcharismatičtějším českým herečkám. Jako jedna z mála měla krátký sestřih, který je děsně slušel. Poznáte tuto starší milou krátkovlasou herečku na staré fotce? I když zde vypadá zcela jinak, výraz ve tváři je nezaměnitelný.

Tato krásná herečka, kterou v dlouhých vlasech opravdu neznáme, pocházela ze skutečně velmi slavné rodiny.

A jako potomek českých uměleckých velikánů si vydobyla své výsadní místo na scéně i před kamerou.

Odmala působila po boku svého otce Zdeňka a odnesla si od něho hereckou vášeň i lásku a smysl pro divadlo, který v sobě nesla až do posledních chvil svého života. Divadlo milovala, ale my jsme ji vídali i v mnoha seriálech, filmech a filmových sériích.

Co prozradíme z jejího života?

Narodila se do rodiny českého herce a české herečky a jako sestra dalších dvou velmi známých a vynikajících herců.

Již jako malá ochotnice se objevila na jevišti a cesta k hereckému umění jí byla vlastně předurčena. Po studiu na DAMU se rychle stala respektovanou divadelní herečkou.

Kariéru začala tato herečka v pardubickém divadle, kde zaznamenala i první herecké kroky a úspěchy.

Přes působení v Divadle S. K. Neumanna v Praze (dnešní Divadlo Pod Palmovkou) se jejím domovem stalo Divadlo na Vinohradech, a s ním si ji také jistě všichni spojujeme.

V průběhu let si zahrála ve více než 100 rolích a hostovala v mnoha dalších divadlech, dokládajíc tím svou všestrannost a nekonečnou energii pro práci, kterou milovala.

Už víte, kdo je žena na fotce z mládí?

Role, na které nelze zapomenout

Pokud stále trochu tápete, nyní už zřejmě nebudete.

V televizi se tato herečka zapsala do povědomí diváků hlavně díky seriálům Taková normální rodinka a Nemocnice na kraji města. V obou role nezapomenutelné a charakterní.

Ve filmu se poprvé objevila ve snímku Nástup a následovala řada dalších filmových i televizních rolí. V komedii Účastníci zájezdu nebo v pohádce Anděl Páně pak dokázala ukázat i svou schopnost ztvárnit další rozmanité charaktery.

Soukromý život a pozdější léta

V osobním životě tvořila tato herečka pár s režisérem Jaroslavem Dudkem. A jejich manželství bylo plné lásky a vzájemného porozumění.

Po jeho smrti a odchodu z Divadla na Vinohradech pokračovala tato žena v práci s ještě větší energií. Dožila se velmi úctyhodného věku 84 let. Zemřela před Vánoci, 18. prosince 2018.

Jistě jste poznali skvělou herečku Janu Štěpánkovou, dceru slavného Zdeňka Štěpánka, pravnučku Vítězslava Hálka a sestru herců Petra a Martina. Na dětství tato herečka vzpomínala ráda: „Z tatínka někdy šel strach. Nikdy mě neuhodil, ale uměl se na mě podívat tak, že to bylo za deset výprasků. Že se mi až podlomily nohy. On zkrátka sám o sobě, svou podstatou, vzbuzoval veliký respekt, na jevišti i doma. Prostě jen tím, jaký byl. Ale uměl být i něžný. Ve škole jsem k poslušnému dítěti měla hodně daleko a moc dobré známky jsem nemívala. Ale to jsem otci nemohla pomoct. To se nedalo nic dělat. Mě škola strašně nebavila. To přímo bolelo, jak mě nebavila. Mě tam nezajímalo nic.“

Janu Štěpánkovou milovaly i děti. Zahrála si ve Strašidlech z vikýře, ve filmu Táto, sežeň štěně nebo Dva lidi v zoo.

Poznali jste ji na černobílé fotce z mladých let? Věříme, že díky výrazu ve tváři ano. Vzpomeňme na ni v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.krajskelisty.cz, www.krajskelisty.cz, https://www.csfd.cz/jana-stepankova, cs.wikipedia.org/Jana_Štěpánková, www.lidovky.cz