Je dcerou jedné z našich nejvýraznějších hereckých osobností, také její nevlastní bratři jsou známí herci. Známe ji jako sympatickou dámu, která v naší kinematografii zanechala výraznou stopu. V prosinci to budou čtyři roky, kdy ve věku 84 let opustila tento svět. Poznáte ji? Nabízíme pár vodítek.

Nesměla hrát

Známá filmová a divadelní herečka se narodila v Žilině (6. září 1934) do herecké rodiny. Její maminka Elena byla vnučkou významného českého básníka, představitele Májovců Vítězslava Hálka. Přestože byl její otec Zdeněk hercem, své dceři hrát zakazoval, údajně dokonce i na školních besídkách. Svolil, až když jí bylo patnáct, když byl požádán ochotnickým spolkem v Železné Rudě, kde rodina trávila čas na chalupě, zda by hostoval i se svou dcerou v jejich představení. Prý se vůbec nepředvedla, protože po boku svého slavného otce ze sebe nedokázala vypravit ani slůvko.

Chtěla jít na konzervatoř, tu však tehdy školská reforma zrušila a zájemcům o středoškolské herecké vzdělání poskytla měsíční intenzivní studium a výjimku, že můžou nastoupit rovnou na DAMU. Po ukončení studia – v pouhých devatenácti letech – z několika nabízených angažmá zvolila pardubické divadlo, prý proto, že v nedaleké vesnici měla strýce, k němuž jezdila v dětství a cítila tam zázemí. Na jeho scéně strávila šest let a pod vedením vynikajících režisérů ztvárnila krásné postavy světové i domácí klasiky.

Zpět do velkoměsta

Přelom 50. a 60. let pro ni znamenal návrat do Prahy, kde můžeme začít s nápovědami. Tam se na dalších třináct let stalo její domovskou scénou Divadlo S. K. Neumanna, kde vzplála láskou k divadelnímu a filmovému režisérovi Jaroslavu Dudkovi (1932-2000), s nímž se znala už od studentských let. Než jí „dvorního“ režiséra Jaroslava Dietla vyrvala smrt, prožila s ním čtyřicet let v harmonickém a šťastném manželství.

Není to však jen osobní život, který je spojoval, ale i práce. Právě její manžel je režisérem známých seriálů, do nichž byla obsazena i herečka z titulní fotky. Na place se kromě mnoha bakalářských příběhů setkali v seriále Alexandr Dumas starší, za nímž následoval komediální Taková normální rodinka. V něm byla coby starší dcera Pavla filmovou ženou Eduarda Cupáka. Jako doktorku Danu Královou ji manžel „kočíroval“ v legendární Nemocnici na kraji města.

Z „Dietlovek“ můžeme připomenout některými odsuzovaný seriál Plechová kavalérie, nebo oceňovaný Synové a dcery Jakuba Skláře, kde ztvárnila Alžbětu Krahulíkovou. Bezesporu již pár těchto jmen vás přivedlo k rozuzlení, pokud ne, ještě nějaké to vodítko přidáme.

S velkou oporou

Téhož roku, kdy herečce zemřel manžel, její životní láska, musela se vyrovnávat ještě s jednou velkou ztrátou. Divadlo na Vinohradech, kde působila téměř tři desítky let, jí neobnovilo smlouvu, což také velmi těžce nesla a dalších pár let divadelní nabídky odmítala. V těžkém období jí byl oporou syn Jan, který se od uměleckého směru rodiny trhnul. Vystudoval matematicko-fyzikální obor a jako IT odborník se stal majitelem softwarové firmy. Nakonec to byl právě on, který ji přiměl k návratu na jeviště a přijmout nabídku Divadla Ungelt, kde hrála ve hře Na útěku – se svou budoucí švagrovou Zlatou Adamovskou, což berte jako nápovědu.

Během svého divadelního odpočinku však neodmítala role televizní a filmové. Vidět jsme ji mohli jako Rózu v Andělu páně, či šarmantní Helgu v Účastnících zájezdu. Pro pamětníky připomeneme ještě některou z jejích prvních rolí, třeba Manku z Psohlavců nebo Evu z detektivky 105% alibi. Posledním snímkem je Doktor Martin: Záhada v Beskydech, v němž hrála Martinovu tetu, Marii Loukotovou.

Ještě váháte?

Pokud ještě váháte, přihodíme tři seriály: Ranč U Zelené sedmy, pokračování „Nemocnice“ a poslední První republika. Její tatínek je první filmový představitel Jana Žižky ze známé husitské trilogie, nevlastní bratr z otcova druhého manželství je zesnulý Martin, druhým Petr, filmový Jiřík ze Zlatovlásky, seriálový i současný partner již zmíněné paní Zlaty. Jejich příjmení je Štěpánkovi. Hereččino jméno je Jana. Jana Štěpánková.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Jana Štěpánková v březnu 2018

Herečka, nesmírně šťastná a milující babička, zemřela nečekaně na plicní embolii po měsíční hospitalizaci kvůli zápalu plic pár dnů před Vánocemi, které, jak doufala, stráví doma s rodinou. Smutným dnem jejího odchodu je 18. prosinec 2018.

Zdroje: www.vcd.cz, www.prozeny.cz, zeny.iprima.cz, www.csfd.cz