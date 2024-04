Externí autor 1. 4. 2024 clock 4 minuty gallery

Patřila mezi nejkrásnější herečky sedmdesátých let. Diváci ji milovali, stejně jako muži. Její kariéra i osobní život se ale rozplynuly jako mávnutím kouzelného proutku. V tomto případě spíše prokletého. Opustil ji manžel a začala být závislá na alkoholu.

Jako mladá si o pozornost rozhodně říkat nemusela. Její krása byla hovořící sama za sebe, což ona sama i neskrytě přiznává. „Asi jsem vypadala dobře. Byla jsem hezká holka. U přijímaček seděl Miloš Nedbal, Dana Medřická, Leo Spáčil, kterého nikdo nezná, ale byl to skvělý pedagog,“ prozradila v rozhovoru pro idnes.cz před lety, když byla dotázána, kde se v ní vzal její herecký talent.

Sama také přiznává, že ale talent nestačí, člověk zkrátka musí mít i štěstí. A to za mladých let skutečně měla. Navíc se práce neštítila, nebyla drzá. „Aby začínající herec přišel s omluvou, že si špatně napsal představení? Herci hrají v horečce, se sádrou na noze. Ale aby někdo zavolal, že má rýmičku? Doba se prostě změnila. A vůbec ne k lepšímu,“ zamyslela se tehdy nad tím, jak dnes „mladí“ přistupují k práci.

Díky svému talentu a kráse se už během studia na pražské DAMU stala členkou Městských divadel pražských. Její půvaby samozřejmě neunikly mnohým filmařům, a to ani slovenskému režisérovi Juraji Herzovi, který ji obsadil hned do několika svých filmů. Zahrála si tak v Kulhavém ďáblovi nebo Spalovači mrtvol.

Kolegyně v divadle jí záviděly

Největší úspěch ale slavila ve filmu, který paradoxně ona sama ráda nemá. Nebo spíše není jeden z jejích oblíbených. Není se možná čemu divit, za „komedii století“ S tebou mě baví svět režisérky Marie Poledňákové dostala herečka honorář 13800 kč. To na tu dobu nebyla žádná sláva.

Ačkoliv by mohla chodit s nosem nahoru, do hlavy jí sláva nikdy nestoupla. Nicméně prostředí divadla, kde také působila, je konkurenční, a tak se zlé hlasy občas ozvaly. „Občas z někoho vylezlo, že mi záviděly, kolik toho točím. A jednou mě obvinila kolegyně, proč se chlubím, že točím, když ona nemá do čeho píchnout. Ale já přece nemohla řešit mindráky kolegyň,“ vzpomínala na tehdejší pracovní prostředí.

To samé platilo u mužů, ani jim neuniklo, jak je krásná. Co jí mnohé ženy možná záviděly nejvíce, bylo, že při natáčení filmu Oldřich a Božena ležela nahá v posteli s mladým Jiřím Bartoškou. „Vyprávěli jsme si o rozvodu elektrického proudu. S ním je strašná sranda,“ poukazuje na přednosti svého tehdejšího hereckého kolegy.

Manžel ji opustil kvůli mladší

Její srdce ovšem patřilo jinému. Vdala se za svého spolužáka z DAMU Oldřicha Víznera. Pro mnohé byli ztělesněním ideálního páru, narodily se jim dvě krásné dcerky Tereza a Rozálie. Manželství vydrželo dvacet let, ale pak přišel šok. Vízner se zamiloval do o čtvrt století mladší Vendulky Křížové. Bylo to pro ni velmi bolestivé a dlouho se s tím nemohla vyrovnat.

„Byli jsme nejšťastnější lidi na světě. Jenže v roce 1983 nám na dovolené na Elbě před očima uhořel Oldův bratr. Ve stanu mu vzplála bombička od vařiče. Nepřežil to. A Olda si to nikdy nepřestane vyčítat,“ vypráví sled nešťastných událostí tehdejší doby. Do toho přišel převrat, a jak sama říká, kdyby se s ní Vízner rozvedl dva roky předtím nebo dva roky poté, nebyla by z toho nejspíš tolik nešťastná.

Herečce se nevyhnulo ani období temna v podobě alkoholu. „Měla jsem období, kdy jsem pila alkohol. Je to už třicet let a já to mám pořád na talíři, protože jsem to přiznala ve 13. Komnatě,“ litovala svého činu a dodává, že si myslela, že tím někomu třeba pomůže. Když se herečka obrací ve vzpomínkách na tuto minulost, je si jistá, co za tím vším stálo.

„Rozvod! A sedm let nato štítná žláza. Když se vám něco takového stane, přesně za sedm let na minutu na to tělo odpoví. Takhle jsem to slyšela, a tak jsem si to ověřila,“ vzpomínala na temné období, také na to, jak v nemocnici málem zemřela. „Před pětadvaceti lety mi zvorali operaci žlučníku a museli mi udělat vývod od slinivky. Ležela jsem v nemocnici, měla 43 kilo a prstama si objala lýtko.“

Na stará kolena si na ni nikdo nevzpomněl

Ačkoliv má za sebou zářnou kariéru, na stará kolena si Jana Šulcová postěžovala, že to ještě nic neznamená. „Sedím tu 24 hodin denně sama a telefon se rozezvoní až teď, když mám narozeniny,“ posteskla si někdejší hvězda.

Jana Šulcová zemřela ve věku šestasedmdesáti let ve svém bytě na pražském Veleslavíně. Příčinou smrti bylo údajně selhání srdce.

