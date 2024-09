Externí autor 9. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

I když za tři roky oslaví osmdesátku, na svůj věk rozhodně nevypadá. Jednak dostala do vínku krásy požehnaně, a pak se netrápí tím, kolik jí je. Nemá na to čas, protože si užívá život. Podívejte se, která herečka nestárne a jaký na to má unikátní recept.

Pražská rodačka se narodila v roce 1947 a během dospívání ji ani v nejmenším nenapadlo, že by z ní mohla být filmová herečka. Tíhla totiž ke zcela jinému oboru. Jenže s přihlédnutím ke škále jejích filmových rolí můžeme dnes říct, dobře, že to nevyšlo. Česká kinematografie by totiž přišla o nejenom vynikající, ale také krásnou herečku, která si svůj půvab udržela dodnes.

Co málem způsobil Egypťan Sinuhet

Ještě na základní škole se herečka dostala ke knížce, která podnítila její zájem o archeologii. Pro magazín Blesk k tomu řekla následující: „Jako mladé děvče jsem milovala knížku Egypťan Sinuhet, takže jsem si vysnila, že objevím další Údolí králů a Tutanchamona. Leželo mi to v hlavě od patnácti, držela jsem se toho i po gymnáziu, ale když jsem dělala zkoušky, řekli mi, ať to zkusím zase za rok. Neměla jsem dostatečné znalosti. Jenže mezitím už přišlo divadlo.“

Co způsobilo „křoví“

Ve stejném rozhovoru pak naše – zatím neznámá – také vysvětlila, proč dala přednost studiu herectví před archeologií. Bydlela totiž tenkrát v Pardubicích a místní divadlo vypsalo konkurz do jednoho muzikálu. Herečka se přihlásila na roli „křoví“. Jenže co čert nechtěl, všimla si jí Věra Galatíková, která jí navrhla, ať se přihlásí na JAMU, protože jí přijde jako zajímavý typ. Rozhodla se to zkusit a ono to vyšlo, archeologie tak zmizela v propadlišti dějin…

Francouzská zkušenost

V mládí se jí podařilo odjet na půlroční stáž do Francie, kde se zdokonalila ve francouzštině natolik, že si mohla zahrát ve francouzských filmech a rozhodně ne malé role. Tu hlavní si zahrála ve francouzském televizním filmu Angelina s Charlesem Aznavourem po boku. V dalším snímku točila ale také s neméně slavnou Annie Girardotovou.

Recept na mládí

V rozhovoru pro rozhlasový pořad Blízká setkání na otázku, zda má recept na svůj nestárnoucí vzhled, prohlásila: „Teta mi říkávala, jestli chceš vydržet hodně dlouho, tak se balzamuj. Kupuj si místo šatiček opravdu dobré krémy. Takže já si v Tuzexu nekupovala džíny, ale krémy. A když se mě dneska někdo zeptá, co dělám pro to, abych dobře vypadala, odpovím: Kupuju si krémíčky místo šatiček.“

K tomu ale nezapomněla dodat, jak je v tomhle věku důležité mít nějaké koníčky. Tím jejím se stal po padesátce golf. A protože je herečka také velmi společenská, pochvaluje si, že takhle potkává spoustu zajímavých lidí.

Nenudit se

To je další heslo naší herečky. Pokud jde o divadelní prkna, můžete ji vídat v Divadle bez zábradlí. Letos se objevila ve filmu Matka v trapu, je spjata se seriály ZOO a Sex O´Clock. Výčet jejích aktivit je samozřejmě mnohem větší a ona je za ně ve svém věku neskonale vděčná.

Femme fatal

Tak co? Poznali jste českou femme fatal Janu Švandovou? Při pohledu na její fotografie se až nechce věřit, že už jí je oněch zmíněných sedmdesát sedm. Je také babičkou čtyř vnoučat, tři má od svého jediného syna Huberta Topinky, který se jí narodil z manželství s plastickým chirurgem Hubertem Topinkou starším. Čtvrtý je vnukem jejího současného manžela Pavla Sartorie.

