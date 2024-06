Externí autor 4. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Herečka Jana Švandová zanedlouho oslaví sedmasedmdesáté narozeniny. Ačkoliv je už babičkou, pokud si někdo zaslouží oslovovat „dámo“, je to ona. I s osmdesátkou na krku je Švandová krásná a elegantní, koneckonců to vypadá, že k tomu měla předpoklady odjakživa. Podívejte na její maturitní fotku!

Jana Švandová si na nedostatek práce nemůže stěžovat. Od nového roku „létá“ hned v několika projektech a jak sama říká, její práce ji neskutečně naplňuje. „Mám spoustu hezké práce. Dodělávám seriál Věčně mladí s panem režisérem Hřebejkem na Slovensku, do toho točím druhou sérii velmi úspěšného seriálu Sex O'Clock pro Voyo, to mě velmi baví, pracuji s mladými lidmi a je to strašně fajn,“ vypráví s nadšením herečka, která při své vytíženosti stíhá točit i oblíbený seriál TV Prima Zoo.

Ačkoliv mnohé ženy by už po padesátce měly vrásky nejen přirozené, ale také z toho, že už „nejsou nejmladší“, Švandová si s věkem hlavu neláme. „Já, když si vzpomenu na své mládí, a někdo mi řekl, že je mu přes sedmdesát, tak to pro mě byl už nezajímavý člověk. Mně moje teta, která v padesáti oslepla, říkávala, že každý věk je krásný a je jen na tobě, jak si ho užíváš,“ uvedla herečka v rozhovoru pro web novinky.cz.

Herečka o sebe náležitě pečuje

Není divu, Švandová díky svému užívání si života vypadá naprosto skvěle. Namísto, aby se rozčilovala, že už není mladice, to bere tak, jak to je. A jde jí to skutečně s grácií. Ostatně do vínku dostala krásy požehnaně, důkazem toho je i stará fotografie z jejích školních let. Švandová je tam nesmírně půvabná, a tento půvab si dokázala udržet dodnes.

close info Facebook zoom_in Jana Švandová na maturitní fotografii

Samozřejmě tyto věci nejsou zadarmo, herečka o sebe náležitě dbá. Používá kvalitní krémy, ráda plave a hraje golf a do toho si užívá života tak, jak se patří. Má ráda cestování a svou fyzickou schránku zásobuje i dobrým jídlem a pitím, ze kterého má nejradši víno. Výhodou její profese je také to, že díky textům, které se musí naučit, si pravidelně trénuje paměť.

Spokojené manželství už skoro třicet let

Optimistický a vřelý přístup k životu jí pomáhají udržovat také její vnoučata. Ty má tři vlastní a jedno nevlastní. Orrena, Azarie a Evelína jsou dětmi jejího syna Herberta Topinky. Netradiční jména mají děti možná také proto, že jejich maminka je Britka. Herbert a Claire jsou oba dva humanitárními pracovníky. Po letech strávených na misích je ale Švandové syn konečně doma v Praze, a tak si babička může svých vnoučat užívat do sytosti.

S jejím třetím manželem Pavlem Satoriem jsou spokojený pár už skoro třicet let a díky němu má Švandová ještě o jedno vnouče navíc. Patří mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu a kamkoliv jdou, šíří dobrou náladu a náramně jim to sluší.

Zdroje: novinky.cz, dotyk.cz