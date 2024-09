Externí autor 30. 9. 2024 clock 5 minut gallery

Herečka Jana Švandová nedávno oslavila 77. narozeniny, ale vypadá naprosto skvěle. Po profesní stránce se jí daří a v lásce našla štěstí až napotřetí. Je jednou ze tří sourozenců a při pohledu na její sestru Jitku byste řekli, že si jsou podobné jako vejce vejci.

Zazářila v Playboyi

Jana Švandová se narodila v Praze v roce 1947 a nejdřív vůbec neměla v plánu stát se herečkou. Původně se věnovala archeologii, ale zanedlouho dostala první angažmá v Černém divadle. Tam se koneckonců rozhodla, že z ní bude herečka. Její další kroky směřovaly na brněnskou Janáčkovu akademii, kterou dokončila bez sebemenších problémů.

Následně získala půlroční stipendium v Paříži. Jana Švandová je všestranně nadaná. Kromě toho, že působila v divadlech jako Divadlo pod Palmovkou, Národní divadlo nebo Divadlo Bez Zábradlí, tak si zahrála muzikálech jako Kleopatra. Dokonce si zahrála hlavní roli ve francouzském filmu Angelina a objevila se v pánském časopisu Playboy.

Švandová se také zúčastnila taneční show StarDance a je stále v jednom kole. „Mám spoustu hezké práce. Dodělávám seriál Věčně mladí s panem režisérem Hřebejkem na Slovensku, do toho točím druhou sérii velmi úspěšného seriálu Sex O'Clock pro Voyo, to mě velmi baví, pracuji s mladými lidmi a je to strašně fajn,“ řekla na začátku roku v rozhovoru pro Novinky.cz.

Poměrně nedávno měla premiéru očekávaného filmu Matka v trapu. „To jsme točili loni v létě. Pro mě to byla moc hezká práce, protože jsem se zase setkala s úplně novými lidmi. Hraji tam maminku Petře Hřebíčkové, se kterou se známe a máme se moc rády, takže to fungovalo skvěle," prozradila herečka, která hýří optimismem a je neustále plná energie a elánu.

Lásku našla až napotřetí

Jana Švandová se vdávala celkem třikrát. Jejím prvním manželem byl plastický chirurg Hubert Topinka, se kterým má syna Huberta, ten pracuje pro humanitární organizace a už několikrát mu šlo o život. Manželství Topinky a Švandové skončilo po sedmi letech. „Ač jsem v tomto ohledu sobecká a nejraději bych ho měla pořád u sebe, musím přiznat, že jsem na syna velmi hrdá. Jeho povolání a oddanost své práci je až neuvěřitelná," řekla pro iDnes.cz.

Podruhé si Jana Švandová vzala za manžela producenta Oldřicha Macha, ale ani tato láska nevydržela. „Já vždy měla partnery, se kterými jsem si rozuměla, bylo mi s nimi dobře a vážila jsem si jich, takže jsem od nich utekla jen dvakrát v životě," prozradila upřímně.

Jejím osudovým mužem se stal developer Pavel Satorie, se kterým minulý rok oslavila pětadvacet let manželství a jsou spolu maximálně šťastní. I přes veškerou energii, kterou oplývá, o blížících se kulatinách nechce ani slyšet. „Neděste mne, to číslo ani nemohu vyslovit, natož na něj pomyslet. V osmnácti byl pro mě sedmdesátník mrtvej člověk a ta představa je pro mě děsivá, protože já chci ještě několik let na tom světě pobýt," pokračovala se smíchem.

Se sestrou si jsou podobné jako vejce vejci

Jana Švandová má další dva sourozence a jejich tatínek byl povoláním voják. Sestra Jitka je také z umělecké branže, i když není natolik populární jako Jana. „Učím dramatický kroužek na Základní umělecké škole na Proseku, věnuji se loutkám a také trochu dabingu," nechala se slyšet sestra Jitka pro Blesk.cz.

Jana Švandová si je se svojí sestrou Jitkou ohromně podobná a obě dvě vypadají naprosto perfektně. Jak se zdá, i Jitka je velmi talentovaná a věnuje se také dabingu. „K dabingu jsem se dostala těsně před revolucí, kdy mě tam vzal můj kolega a kamarád, skvělý dabingový herec a člen divadla Minor Honza Hanžlík. Ze začátku jsem se učila pracovat jen ve sboru a dostávala jsem malé roličky," řekla pro Tanecnimagazin.cz.

Pro obě dvě dámy je typický široký úsměv a krátké mikádo. Kamkoliv společně přijdou, tak celou místnost naprosto rozzáří. „To je život, ale to číslo je strašný. Mně moje teta, která v padesáti oslepla, říkávala, že každý věk je krásný a je jen na tobě, jak si ho užíváš," nechala se slyšet Jana Švandová. Jana a Jitka jsou perfektní tým a vzájemně si pomáhají.

I přesto, že se obě vydaly na uměleckou dráhu, konkurenci mezi sebou nikdy nepociťovaly. „Myslím, že jsem o herectví uvažovala mnohem dříve než moje starší sestra Jana, protože ta se rozhodla až po maturitě, když se zúčastnila konkurzu a poté hrála v pardubickém muzikálu Líbej dál. Ale o možnosti jít studovat dramatický obor na konzervatoř v Brně, jsem se dozvěděla právě od ní, když už tam studovala na JAMU. Jana byla vždy můj rádce a vzor,“ dodala hrdě Jitka.

Zdroje: Prima Ženy, Novinky.cz, iDnes.cz