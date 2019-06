Nejmoudřejší citáty Jana Wericha. Dnes jsou aktuální více, než kdy jindy

Jan Werich patří k našim nejznámějším a nejváženějším divadelním a filmovým legendám, i přesto, že díky politické situaci nenatočil mnoho filmů. Byl to ale velmi moudrý a sečtělý muž s ohromnou dávkou lidství. Mnohé jeho citáty vešly do dějin.

Do širokého kulturního povědomí se dostal spolu se svým velmi dobrým přítelem Jiřím Voskovcem ve druhé polovině dvacátých let. Od roku 1927 do roku 1938 se stali hlavními postavami Osvobozeného divadla a doslova idoly tehdejší mládeže. Druhou světovou válku strávili Voskovec s Werichem v emigraci v USA a po roce 1945 se pokusili navázat tam, kde roku 1938 museli skončit. Neúspěšně, a proto se Voskovec rozhodl pro druhou emigraci, Werich zůstal doma. V nových nesvobodných poměrech se mu žilo a tvořilo těžce. V oblasti filmu našel Werich uplatnění jen zřídka.

Filmografie:

PUDR A BENZIN (1931)

PENÍZE NEBO ŽIVOT (1932)

HEJ RUP (1934)

SVĚT PATŘÍ NÁM (1937).

U NÁS V KOCOURKOVĚ (1934)

CÍSAŘŮV PEKAŘ, PEKAŘŮV CÍSAŘ (1951)

BYL JEDNOU JEDEN KRÁL (1955)

AŽ PŘIJDE KOCOUR (1963)

PÁD BERLÍNA (1949)

HUDBA Z MARSU (1954)

BARON PRÁŠIL (1961)

PAN TAU (1969)

Zdroj: csfd.cz

Na následujících stránkách najdete nejen ty nejznámější citáty Jana Wericha. Mnohé z nich by se s přehledem uplatnily i v současnosti…

Nejhorší srážka v životě, je srážka s blbcem. Blbce nikdy neusvědčíte z blbství. Z takové srážky, vyjdete vždycky jako největší blbec pod sluncem. Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život! Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. Vezměte si slovo prdel. To je v českém nadávání chrám. Umísťujeme tam vše, co se nám nepodařilo. Posíláme tam nepohodlné lidi. Dokonce tam voláme v zoufalství o pomoc. Určitě znáte lidi, kteří bez vole nedají dohromady větu. A tou přemírou ztratilo nadávání smysl. Stalo se zvukem. Když dneska řeknete exkrement, lidi se pohoršeně otočí. Když řeknete hovno, ani se neotočí. Život vždycky stál, stojí a bude stát za to, aby ho člověk dožil. Ono se s ním popravdě ani nic víc dělat nedá. Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet. Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod. Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší: budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.