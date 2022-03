Kdo byla první žena Steva Hawkinga a proč ho opustila po třiceti letech?

Stephen Hawking ve stavu beztíže během letu na palubě upraveného Boeingu 727 společnosti Zero Gravity Corporation v roce 2007.

Foto: Jim Campbell/Aero-News Network / Creative Commons, volné dílo

Že nevíte, kdo je Steve Hawking? Tento britský fyzik, kosmolog a spisovatel se například jako první zabýval kosmologickou teorií, která by vycházela ze sjednocení obecné teorie relativity a kvantové mechaniky. A také se potýkal se závažným onemocněním amyotrofickou laterální sklerózou (ALS), která napadá nervový systém a má za následek postupné ochrnutí celého těla. Ale nás bude zajímat jeho soukromý život, zejména jeho manželka Jane.

Právě nemoc vynikajícího vědce poznamenala nejen život jeho samotného, ale i jeho manželství s Jane.

Na dokument v obrazech o jeho životě se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Manželství, které by málokdo zvládl

Steve a Jane spolu dva roky chodili, než se v roce 1965 vzali. Jane Wildeová studovala v Londýně, kde se v roce 1962 seznámila s geniálním oxfordským studentem Stephenem Hawkingem. I když muži se většinou do ženění neženou, pro Steva byla právě svatba s Jane nejdůležitější životní událostí. Nazýval ji tak dokonce i poté, co se nakonec manželství rozpadlo.

Hawkingovi měli tři děti, Roberta, Lucy a Timothyho. I děti si uvědomovaly, že soužití s otcem, který se o ně staral, nebylo jednoduché. Stephen dlouhá léta odmítal používat invalidní vozík. "Chodila jsem ven se Stephenem na jedné ruce, v druhé jsem nesla dítě a batole běhalo vedle mě. No bylo to beznadějné, protože batole by uteklo a já bych ho nemohla dohonit. Takže takové věci mi dost znemožňovaly život."

Jane vydržela třicet let a pak se s manželem rozvedla. Ale to předbíháme.

Pinterest

Stevova nemoc

Jane, za svobodna Wildeová a Stephen Hawking se vzali jen krátce poté, co se Hawking dozvěděl, že trpí ALS, tedy onemocněním motorického neuronu. Oba ale věřili, že společně nemoc překonají. „Stephen bude dělat svou fyziku a my založíme báječnou rodinu, budeme mít pěkný dům a budeme žít šťastně až do smrti," plánovala zamilovaná Jane.

Jak se jeho nemoc postupně zhoršovala, stala se Jane jeho hlavní pečovatelkou. O svého muže se starala hned od momentu, kdy mu byla tato diagnóza sdělena. Bylo mu jen 21 let. Tehdy zamilovanému mladíkovi lékaři řekli, že mu zbývají nejvíce dva roky života.

Pinterest

Manželství skončilo, ale láska přetrvala

I proto Stevovi na manželství tolik záleželo. A strávili v něm neskutečných 30 let.

Jane ale nechtěla být jen pečovatelkou a matkou. V roce 1995 se se svým mužem rozvedla. Nebavilo jí, že od prvního dne se vše podřizovalo vše manželovým akademickým ambicím. A to dokonce natolik, že novomanželé dokonce strávili líbánky na fyzikální konferenci ve státě New York. "Pravdou bylo, že v našem manželství byli čtyři partneři," říká Jane Hawkingová. "Stephen a já, onemocnění motorického neuronu a fyzika."

Ale ani jeden z manželů se nebránil ještě dalším partnerům, což byl další důvod k rozpadu svazku. Například když Stephen psal knihu Stručná historie času, zamiloval se do jedné ze svých ošetřovatelek, a ve stejné době i Jane navázala blízký vztah s vdovcem Jonathanem Hellyerem Jonesem.

Po rozvodu ale Stephen nezahálel a v témže roce si vzal svou ošetřovatelku Elaine Masonovou. A i Jane se po dvou letech vdala za Jonathana.

Jane se naopak vrátila znovu do školy a dodělala si doktorát ze středověké španělské poezie. Ten ji konečně dal identitu oddělenou od manželství, i když jí trvalo 12 let, než kvůli péči o děti titul a studium dokončila. Dokázala tak, že není jen manželkou slavného myslitele.

Ale co se nestalo? V roce 2006 se Steve a Jeho ex-žena Jane opět sblížili. Bydleli kousek od sebe a pravidelně se setkávali.

Jejich životní příběh je ukázkou toho, že stará láska nerezaví.

Na poslední vzkaz fyzika a vědce těsně před smrtí se podívejte tady:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

cs.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking#Rodina, allthatsinteresting.com/jane-hawking, www.britannica.com