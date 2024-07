Externí autor 25. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Oblíbený zpěvák Janek Ledecký má dvě děti. Světově úspěšnou sportovkyni Ester a umělecky nadaného Jonáše. Zejména Ester je veřejnosti velmi známá. Kdo však stojí v pozadí, je Jankova nádherná manželka.Tato dáma je něco jako paní Columbová. S manželem se ve společnosti moc neukazuje. Jak vypadá?

Janek Ledecký je se svou ženou ve spokojeném vztahu už přes třicet let. Tihle dva se potkali ještě za studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a dodnes se tak řadí k nejstabilnějším párům českého showbyznysu.

Zpěvák si své soukromí bedlivě střeží, ostatně fotografové nahánějí nejen jeho, ale i jeho dceru, která je úspěšnou olympioničkou. Pozornosti si tedy užívá až až, a tak je bezesporu rád, když si může dopřát chvilku klidu. A zajisté je to právě s jeho nejmilovanější, se kterou jsou spolu už přes tři desetiletí.

Zuzana je jeho výhra v loterii

O své ženě Zuzaně mluví Ledecký jako o výhře v loterii. Jak ráda by tato slova slyšela každá žena od svého muže, Ledecký je pozorný gentleman i po takové době soužití. Je si vědom toho, že aby vztah fungoval, musí do něj obě strany investovat mnoho energie.

Upozorňuje na to, aby si každý zapátral v mysli, kolik do vztahu investoval na jeho začátku. První či druhý rok, kdy o svého partnera nebo partnerku usilujete, vymýšlíte různá rande, překvapení, dámy dostávají květiny. Podle Ledeckého je důležité právě v těchto směrech nepolevovat a stále o svůj vztah nějak pečovat.

Samotný zpěvák má ověřený tip, kterým nikdy nic nezkazí. Jsou to právě již výše zmiňované květiny. Jeho manželka Zuzana se tak může často těšit z této drobnosti, která jí ale zajisté vždy zlepší den. A to jen tak.

„Je zajímavé, jak na vás ženské ty kytky fungují. My chlapi se do toho dokážeme těžko vcítit. Ale na druhou stranu - to je senzace, ne? Pokaždé, když domů přinesu kytku, je to stejné, jako by to bylo poprvé,“ prozradil své fígle Ledecký v rozhovoru pro web Lifee.cz.

Šťastné manželství a veleúspěšné děti

Kromě šťastného manželství se zpěvák může pyšnit i veleúspěšnými dětmi. Ester, jedna z nejslavnějších českých sportovkyň, mu dělá obzvláště radost. Dokonce když ho zastaví lidé na ulici, je to mnohdy ne proto, že by chtěli autogram od hudebníka, ale chtějí mu jen stisknout ruku a pogratulovat k šikovné dceři.

„Chodím po ulici a lidé mě zastavují a říkají: 'My vás nebudeme zdržovat, jen kdybyste prosím mohl pozdravovat Ester a že jí hrozně fandíme.' A to je pořád. A když Ester zajede nějaké zlato nebo se něco povede, tak to zastavují auta a lidé mi ukazují palce, takže já si to užívám úplně jinak než ostatní rodiče,“ prozradil pyšný táta v rozhovoru pro web Extra.cz.

I na druhé „dítko“ může být Ledecký pyšný. Jeho syn Jonáš se sice nevydal cestou sportu, za to je úspěšný umělec. A to hned v několika směrech. Kromě toho, že je výborný kreslíř a na svém kontě má řadu komiksů, se svým tátou si také rád zabrnká na kytaru. „Společně jsme dali dohromady projekt Mr. Everest. Je to kapela, kterou jsme složili a bude hrát písničky Boba Dylana. Je to poprvé, co si s Jonášem zahrajeme v jedné kapele,“ prozradil zpěvák.

