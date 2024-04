Externí autor 25. 4. 2024 clock 4 minuty gallery

Zpěvák Janek Ledecký byl, je a zajisté i bude snem mnoha žen. Ty, které by si však na hudebníka pomýšlely, mají smůlu. Je už přes třicet let oddaný jedné ženě a nehodlá na tom nic měnit. Jaký je recept na spokojené manželství po tolika letech? A jak vypadá ta šťastná žena, která stojí po jeho boku?

Zpěvák Janek Ledecký si své soukromí pečlivě střeží. Tedy do jaké míry to samozřejmě lze, protože média samozřejmě lační po každém střípku z osobních životů celebrit. V Ledeckého případě ještě situaci komplikuje fakt, že jeho dcera je slavná a úspěšná sportovkyně. Na druhou stranu v českém showbyznysu snad nemůžete najít pyšnějšího otce, než je právě Ledecký.

Už odmalička je Ester zcela oddaná sportu. Gymnázium studovala dálkově, aby se sportu mohla věnovat naplno a jak jsme byli svědky, skutečně to přineslo své ovoce. „Ester má geny po tchánovi Honzovi Klapáčovi, který byl vynikající hokejista a hrál v reprezentaci v jednom útoku s bráchy Holíky. Strašně jí fandím, zároveň mám o ni strach, aby se jí nic nestalo. Že z Ester nebude zpěvačka, mi vůbec nevadí. Jsem rád, že se věnuje sportu,” čepýří se pyšný tatínek.

Devětadvacetiletá Ester má k dnešnímu dni tři olympijské zlaté medaile a pět zlatých z mistrovství. A to nejen ze snowboardu, který je její hlavní disciplínou. Ester Ledecká válí i na lyžích. Tatínek Janek může být ale pyšný hned dvakrát, jeho druhá ratolest je ve svém oboru taktéž úspěšná. „Syn Jonáš se potatil. Je lepší kytarista než já. Maká na sobě, má svou kapelu, k tomu je ještě výborný výtvarník, vyšla mu knížka komiksů,” prozradil pro web zeny.iprima.cz.

„Zuzka to se mnou měla hodně těžké, patří jí svatozář“

Tyto dvě úžasné děti má se svou ženou Zuzanou. Jak sám zpěvák bez skrupulí přiznává, za dob fungování kapely Žentour to s ním neměla lehké, nicméně všechny krize spolu překonali a dodnes tak tvoří jeden z nejstabilnějších párů českého showbyznysu.

Možná právě proto, že ho Zuzana doprovází do společnosti jen výjimečně, jim to tak funguje. Nemají potřebu se spolu producírovat a dokazovat všem, jak se milují. Svou lásku si hýčkají doma v soukromí.

„Těch deset let se Žentourem, to pro mě byl v podstatě nepřetržitý mejdan. Bylo to fakt bouřlivé období. Všude fanynky, pestrý život, člověk poznal spoustu lidí. Zuzka to se mnou měla hodně těžké, patří jí svatozář. Hrozně si toho vážím a jsem šťastný, že naše manželství všechny krize přečkalo. Vždyť si vezměte, že těch skutečně fungujících svazků v showbyznysu je strašně málo. Jsem hrdý na to, co se nám se ženou podařilo dohromady vytvořit, máme krásný vztah a dvě skvělé děti,“ potvrdil předešlá slova hudebník pro redakci webu Prima Ženy už před časem.

Je zajímavé, jak na vás ženské ty kytky fungují

Mnohé by určitě zajímalo, jaké je zpěvákovo „know-how“ na to, aby vztah mezi mužem a ženou i po tolika letech neztratil jiskru a náboj. Na to má Ledecký vlastní recept, který je vlastně i jednoduchý. „Zkraje bych chtěl říct, že když se něco takového povede, tak to už je jako vyhrát v loterii. Ale ten vtip je v tom, že jsme senza kámoši. Od začátku. A druhá věc je, a to bych chtěl vzkázat všem, kteří to se svým vztahem myslí vážně a chtějí mu dát delší amplitudu, vzpomeňte si na to, co jste dělali první, nebo i druhý rok, když jste se partnera snažili získat,” prozrazuje umělec to, jak má člověk o celém vztahu smýšlet.

Podle Ledeckého je důležité také neupadnout do stereotypu, ale stále se snažit něco vymýšlet. Plánovat různá rande s překvapeními a do vztahu investovat. Ne až tak finančně, jako zamýšlet se nad tím, co by udělalo tomu druhému radost. Ohledně své paní má Janek Ledecký už za tolik let jasno. Největší radost jí udělají květiny.

close info Profimedia zoom_in Zuzana Ledecká doprovází svého manžela do společnosti jen výjimečně.

„Je zajímavé, jak na vás ženské ty kytky fungují. My chlapi se do toho dokážeme těžko vcítit. Ale na druhou stranu, to je senzace, ne? Pokaždé, když domů přinesu kytku, je to stejné, jako by to bylo poprvé,” pochvaluje si svou strategii zpěvák, který dodává, že květiny mají u nich doma své místo pořád. A také je velmi často kupuje on sám, protože ví, že jeho manželce vždy vykouzlí úsměv na tváři.

