Janek Ledecký – zpěvák, kytarista a skladatel do svého soukromého života media nahlédnout nenechá, ale své děti, na které je pyšný, utajit nemůže. Poněkud úspěšnější v tomto ohledu na tom je se svou manželkou, se kterou se na veřejnosti moc neukazuje, ač nemá co skrývat. Naopak. Může se jí chlubit.

Získat si jméno

Muzikály, řada známých hitů i kapela Žentour, syn Jonáš a dcera Ester – to vše se pojí se jménem Jan Ledecký, kterého známe jako Janka. Narodil se 27. července 1962 v Praze a po gymnáziu vystudoval Právnickou fakultu Karlovy univerzity. Před jménem má „JUDr.“, stejně jako jeho žena Zuzana. Seznámili se spolu na škole a přes čtyři desítky let jsou spolu ve šťastném manželském svazku.

V roce 1982 už jako „ženáč“ začal hrát a zpívat ve skupině Žentour. Tam si také začal říkat „Janek“, protože v kapele už jeden Jan byl – baskytarista Černý. A už mu to zůstalo. Jak sám přiznává, během těch bouřlivých let v kapele to s ním paní Zuzana vůbec neměla snadné a vytrpěla si své. Nejenže kolem velmi pohledného zpěváka kroužily fanynky, jeho život byl jeden velký nepřetržitý mejdan. Dnes říká, že si nesmírně váží a je šťastný, že v té době všechny krize ustáli, tedy hlavně manželka.

Být na co hrdý

Ve skupině byl Janek deset let a poté se dal na sólovou dráhu. V roce 1993 se jim narodil syn Jonáš, který se potatil. Vystudoval grafiku, je skvělý výtvarník, komiksový kreslíř (vyšla mu už kniha), ale je také výborný hudebník, prý lepší kytarista než otec. Má svou kapelu a hraje už od školních let.

Zatímco Jonáš je vzhledem spíš po mamince (pokud lze posoudit), naše známá medailová alpská lyžařka a snowboardistka Ester (*1995) tatínka svým vzhledem nezapře. Geny ale zdědila z maminčiny strany, která je bývalou krasobruslařkou. Její otec, dědeček Ester, je legendární bývalý útočník našeho hokejového reprezentačního týmu Jan Klapáč a byl pro Ester velkým vzorem. Ester lásku k zimním sportům projevila v pěti letech a paní Zuzana talent dcery začala podporovat. Sestavila jí tréninkový i závodní plán a dodnes, je-li to možné, je s ní na všech závodech, často i trénincích.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Nejen zpěvák, oba manželé můžou být a jsou na své děti skutečně pyšní

Tajný recept na manželství?

Janek Ledecký recept na šťastné manželství netají. Základem je být skvělí kamarádi už od začátku. Pak už stačí neustále přidávat stejné ingredience, jako na počátku vztahu. Vymýšlet čím partnera příjemně překvapit, i po letech si ho neustále „dobývat“, usilovat o jeho přízeň, vztah stále něčím obohacovat. Snažit se dělat mu radost. Pro Janka je osvědčenou „přísadou“ kytka. Ví, že své Zuzce vykouzlí úsměv na tváři stejně jako ta úplně první, kterou ji koupil.

Zpěvák nijak netají, že je nesmírně pyšný, že se jim podařilo vybudovat si s manželkou krásný a pevný vztah a mají dvě skvělé a úspěšné děti. Celá rodina si je velkou oporou a drží pohromadě.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Manželé Zuzana a Janek se na veřejnosti často neukazují, pokud ano je vidět, že u nich vládne pohoda

