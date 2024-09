Externí autor 17. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Oblíbený zpěvák Janek Ledecký se pyšní krásnou rodinou. S manželkou Zuzanou tvoří šťastný pár už přes třicet let a společně se radují ze svých talentovaných dětí. Jejich dcerou je světově známá sportovkyně Ester a synem umělec Jonáš.

Nádherná manželka Janka Ledeckého se na veřejnosti ukazuje jen velmi zřídka. Po celý vztah s Ledeckým se drží v ústraní.

Manželé se řadí mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu. Potkali se ještě v době, kdy studovali na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Talentovaná a vstřícná

Zuzana pochází ze sportovní rodiny. Je dcerou bývalého československého hokejisty Jana Klapáče. Sympatická blondýnka se v mládí věnovala krasobruslení. Tehdy začínající hudebník se do nadějné sportovkyně zamiloval ještě předtím, než se stal pořádnou hvězdou.

Zuzana si tak po čase musela zvyknout na popularitu svého partnera a hlavně na neodbytné fanynky.

„Patří jí svatozář. Hrozně si toho vážím a jsem šťastný, že naše manželství všechny krize přečkalo. Jsem hrdý na to, co se nám se ženou podařilo dohromady vytvořit. Máme krásný vztah a dvě skvělé děti,“ pěl chválu na svou manželku Ledecký v rozhovoru pro Prima Ženy.

Zpěvák si dokonalého manželství váží. „Já mám pocit, že to je v podstatě proti přírodě. Myslím si, že to je asi jako vyhrát ve sportce," pronesl na adresu manželky Zuzany. „Určitě pomáhá, když do toho vztahu investujete energii," odkryl recept na spokojené manželství.

Populární zpěvák se snaží manželce dělat radost i po třiceti letech vztahu. Má na ni zaručený trik. „Je zajímavé, jak na vás ženské ty kytky fungují. My chlapi se do toho dokážeme těžko vcítit. Ale na druhou stranu - to je senzace, ne? Pokaždé, když domů přinesu kytku, je to stejné, jako by to bylo poprvé,“ prozradil v rozhovoru pro Lifee.

Úspěšné děti

Manželé se mimo jiné shodli i na netradiční výchově dětí. Ester a Jonáš nenavštěvovali školu.

Zuzana a Janek se rozhodli pro domácí výuku, své děti učili jen jednu a půl hodiny denně. Ester a Jonáš pak pravidelně museli na základní škole dělat rozdílové zkoušky, kde si vedli výborně. Oba dva měli vždy vyznamenání.

„Celou tu devítiletku absolvovali pod naším vedením a bylo to úplně v pohodě. Když máte individuální přístup a čas se jim věnovat. Obrovskou výhodou bylo, že jak Ester, tak i Jonáš od nějaké třetí třídy přesně věděli, co jednou budou chtít dělat, což třeba já jsem ještě nevěděl ani na vysoké. Podle mě jsou děti na základní škole schopny se na výuku soustředit tak hodinu a půl, zbytek je v podstatě hlídání za státní peníze. Když se tam jednou za čas šly naše děti ukázat, tak většinou hned chytly nějakou nemoc,“ vysvětlil Janek Ledecký důvod tohoto způsobu vzdělávání.

Tento způsob učení dětí se Zuzaně a Jankovi vyplatil. Obě děti jsou úspěšné ve svých oborech. Ester je olympijskou vítězkou ve snowboardingu a alpském lyžování a Jonáš je hudebník a výtvarník. Vydal dokonce už i knihu komiksů.

