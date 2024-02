Janet Jackson, nejmladší sourozenec kultovní rodiny Jacksonových a sama o sobě superhvězda, prošla proměnou v osobním i profesním životě. Její život je směsicí veřejných triumfů a osobních milníků, včetně mateřství v padesáti letech. Jak dnes vypadá? Nepoznáte ji.

Od Janetiných kontroverzních začátků v televizi až po to, že se stala popovou ikonou s přelomovými alby – život mladší sestry největší ikony pop-music byl jako na houpačce. Podívejme se na to, jak se v průběhu let vyvíjela.

Cesta ke slávě

Janet Damita Jo Jacksonová, narozená 16. května 1966, si vydobyla místo v hudebním průmyslu svým inovativním projevem, sociálně uvědomělými nahrávkami a sexuálně provokativními tématy.

Jako sestra Michaela Jacksona prošla svou cestou ke slávě překonáváním rasových a genderových bariér a stala se vzorem pro mládež po celém světě.

Raný život a začátky kariéry

Janet, desáté a nejmladší dítě rodiny Jacksonových, začala svou kariéru v televizních pořadech jako The Jacksons, Good Times a Fame. V roce 1982 podepsala smlouvu s nahrávací společností A&M Records a vydala se na cestu, na které se proslavila jako popová ikona díky albům jako Control a Rhythm Nation 1814. Sólová dráha ji katapultovala na vrchol, takže jako mladší Michaelův sourozenec se nemusela potýkat s pocitem „stát ve stínu svého slavného bratra“.

Průlom a hudební úspěch

Janetina alba Control a Rhythm Nation 1814 nejenže definovala novou éru popové hudby, ale také ukázala Janet jako ráznou nezávislou umělkyni. Její spolupráce s producenty Jimmym Jamem a Terrym Lewisem přinesla do popředí jedinečný zvuk, který jí zajistil kritický i komerční úspěch.

Osobní život a rodina

Janetin osobní život byl stejně bohatý jako její kariéra. Byla třikrát vdaná – nejprve za Jamese DeBarge, poté za Reného Elizonda Jr. a později za Wissama Al Mana, s nímž ve svých 50 letech přivítala na svět syna Eissu.

Její manželství a mateřství dodaly její veřejné osobnosti hluboké vrstvy. A syn zvesela roste, což vidíte i v tomto videu:

Překonávání kontroverzí

Janet se dostala na přední strany světových médiích zejména po incidentu na Super Bowl v roce 2004, který se zapsal jako Nipplegate. Tato kontroverzní událost se týkala Janet Jacksonové a Justina Timberlakea a odehrála se 1. února 2004.

Během vystoupení Timberlake utrhl část Janetina kostýmu, čímž v přímém televizním přenosu před miliony diváků odhalil její ňadra. Incident vedl k celonárodní diskusi o slušnosti ve vysílání, která vyústila v zásah Federální komise pro komunikace (FCC) proti neslušnosti v televizi a rozhlase. Timberlake to sice označil za „chybu oděvu“, ale událost měla pro oba umělce značné následky, zejména pro Jacksonovou, která čelila mediálnímu ohlasu a zařazení na černou listinu průmyslu, což ovlivnilo její hudební kariéru a obraz na veřejnosti.

Přestože Janet čelila mnohým kontroverzím, její odolnost je pozoruhodná. S pompou se na scénu vrátila a pokračuje ve vydávání hudby a koncertování.

Poslední roky

V posledních letech se Janet Jackson vrátila na hudební scénu nejen s albem Black Diamond, ale také se podělila o svůj život a kariéru ve čtyřhodinovém dokumentárním seriálu Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson. Její pokračující vliv v hudbě a popkultuře je nepopiratelný.

Janet Jackson je i dnes osobností s obrovským talentem a houževnatostí. Její styl se vyvíjí a zahrnuje jak její zralost, tak nadčasový půvab, který charakterizuje její kariéru. I poté, co se v padesáti letech stala matkou, nepřestává uchvacovat publikum svou elegancí a stylem.

A jak vypadá dnes? Poznali byste ji? Média tvrdí, že se stále více podobá svému bratrovi.

Janetin vliv na hudbu a popkulturu je hluboký. Jako členka rodiny Jacksonů prošla svou kariérou se směsicí inovace a integrity a ovlivnila generace umělců.

I tváří v tvář osobním a profesním výzvám zůstala oblíbenou osobností a její přínos hudbě a kultuře je nesmazatelný. Její odkaz jako sestry krále popu a ikony je bezpečně upevněn, protože se stále vyvíjí.

