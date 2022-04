Vědci vyřešili záhadu fosilie staré 99 milionů let. Vědí, kdo byl jantarový tvor

Jantar poskytuje neocenitelné informace o pravěkém životě. Ilustrační foto.

Foto: RomanVX / Shutterstock.com

Slyšeli jste někdy o jantarovém tvorovi? Všichni známe z dětství jantary – nahnědlé průsvitné kameny, ve kterých byl někdy „zataven“ hmyz nebo malé zbytky rostlin. Ale věděli jste, že do jantaru byli zaliti i chameleoni? Tento převratný nález byl učiněn před pěti lety a ukázalo se, že chameleoni v jantaru by mohli být staří neuvěřitelných 99 milionů let. Jak se ale nakonec ukázalo, nejednalo se o chameleony, ale spíše o „albíky“, jimž bylo nakonec přiřazeno nové druhové jméno.