Jak se Japonci chovali k misionářům: Křesťany čekalo kruté mučení a smrt

Pomník 26 umučených.

Foto: EQRoy/Shutterstock.com

Když misionáři cestovali v roce 1549 do Japonska, těšili se, jak představí svou víru a získají spoustu mladých a nadšených následovníků Krista. Tak to také bylo. Křesťanská víra se rychle šířila a misionáři slavili úspěch. Ten však trval pouze 50 let.