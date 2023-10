Milovníci sci-fi by se měli mít na pozoru, protože Japonsko právě proměnilo dětské sny ve skutečnost. Vzpomínáte si na úchvatné transformery z filmů? Japonská inženýrská společnost Tsubame Industries vytvořila 15 metrů vysokého robota, který se stisknutím tlačítka dokáže plynule přeměnit v auto.

Seznamte se s Archaxem, skutečným transformerem jako z futuristického trháku. Tento zázrak techniky měří 3,5 metru a váží pořádné 3,5 tuny. Nejzajímavější ale je, že to není jen nehybný robot, ale plně funkční vozidlo, které dokáže vyvinout rychlost až 16 kilometrů za hodinu. Představte si to vzrušení, když pilotujete robota a pak se bez námahy projíždíte po ulici v elegantním autě - to vše v jednom neuvěřitelném balení.

Podívejte se na úžasné video:

Zdroj: Youtube

Robot, který potřebuje člověka

Na rozdíl od Autobotů Archax nefunguje autonomně. Místo toho vyžaduje lidského pilota, který s ním manévruje zevnitř, stejně jako pilot v robotu Gundam. Pilot, vybavený dvěma joysticky, dvěma pedály a dotykovým panelem, má nad tímto mechanickým zázrakem plnou kontrolu. Kokpit nabízí 360stupňový výhled na okolí díky devíti externím kamerám, které se přenášejí na čtyři obrazovky lemující interiér.

Hračka pro vyvolené

Společnost Tsubame Industries věnovala vývoji Archaxu dva roky úsilí, aby se nejednalo pouze o novinku, ale o funkční zázrak. Společnost vytvořila pět těchto transformujících se robotů a plánuje prodávat každého z nich za neuvěřitelné 3 miliony dolarů. Je to vysoká cena, ale pro nadšence i miliardáře může být možnost vlastnit skutečného transformera k nezaplacení.

close info Tsubame Industries zoom_in Transformeři se stali skutečností díky Japoncům

Podstata Japonska

Motivace, která stojí za vznikem Archaxu, přesahuje pouhé vytvoření vozidla; jde o to, aby byla zachycena podstata Japonska. Ryoda Yoshida, generální ředitel společnosti Tsubame Industries, vyjádřil přání spojit silné stránky Japonska v oblasti animace, her a robotiky do jednoho přelomového produktu. A to se jim podařilo.

Fanoušci na sociálních médiích byli nadšeni a přirovnávali tohoto skutečného mecha ke kultovním videohrám a anime. Komentující žasli nad krásou a vynalézavostí Archaxe a poznamenávali, že je důkazem odkazu Japonska ve světě cool gadgetů.

Ve světě, kde realita neustále dohání fikci, je Archax důkazem lidské inovace a kreativity. Kdo ví, jaká budoucnost čeká tyto transformující se zázraky? Možná průzkum vesmíru nebo pomoc při katastrofách? Zatím se můžeme kochat tím, jak úžasné je vidět, jak sen, který se kdysi odehrával jen na obrazovkách, ožívá v japonských ulicích.

Zdroje: www.iflscience.com, www.businessinsider.com, www.dailymail.co.uk